Шоколадний пиріг на перцевій м’яті: ваші смакові рецептори будуть у захваті

Про м’яту можна розповідати годинами, адже вона не лише зміцнює імунітет та допомагає при вірусних хворобах, а ще й цінний кулінарний складник, який можна додавати до десертів та випічки. За словами кулінарки Валентини Кошової, пиріг з додаванням м'яти — це щось неймовірне! Він дуже смачний і з нотками прохолоди.

Інгредієнти:

3 яйця,

150 г цукру,

3 ст. л. сухої перцевої м'яти,

180 г борошна,

0,5 ч. л. соди

3 ст. л. какао,

100 мл олії.

Глазур: 1 білок, 120 г цукрової пудри, 1 ст. л. лимонного соку, м'ятний ароматизатор.

Приготування:

М'яту запарити в 150 мл окропу, залишити настоятися. Яйця збити з цукром до побіління, додати охолоджений м'ятний настій та олію, перемішати.

Борошно просіяти з какао, додати гашену соду, яєчну суміш, акуратно перемішати, щоб не осіло тісто.

Форму змастити маслом, викласти тісто, пекти в духовці, розігрітій до температури 180 градусів, 20 хв.

Глазур: охолоджений білок збити з цукровою пудрою, додати лимонний сік та декілька крапель м'ятного ароматизатора, збивати ще 10 секунд.

Теплий пиріг вийняти з духовки та покрити глазур'ю.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати м’ятне варення.

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