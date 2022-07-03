Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні зазначив, що жорстокі бойові дії тривають по всій лінії фронту, а на Донбасі епцентр — Луганщина.

«Посилюється ворожа активність на Харківщині. Вдалося вигнати окупантів з Іванівки Херсонської області, продовжуємо тиснути на півдні нашої держави… У багатьох тилових містах зараз відчувається розслабленість, але війна не закінчилась — вона є. На жаль, її жорстокість подекуди тільки наростає, і не можна про неї забувати. Тому обов'язково допомагайте армії, допомагайте волонтерам, допомагайте всім, хто залишився наодинці в цей час. І постійно використовуйте всі свої контакти за кордоном, всі свої інформаційні можливості, навіть просто соціальні мережі, щоб поширювати правду про війну і про злочини окупантів на нашій землі», — зазначив він.

Президент також анонсував участь України у спеціальній конференції в Лугано (Швейцарія), яка розпочнеться у понеділок, 4 липня. Цей масштабний міжнародний захід присвячений питанням відбудові нашої країни.

«Відбудові в широкому сенсі слова. Треба не просто відновити все, що зруйнували окупанти, а створити нову основу для нашого життя, для України — безпечну, сучасну, зручну, безбар'єрну. Для цього потрібні колосальні інвестиції — мільярди, нові технології, передовий досвід, нові інституції і, звичайно, реформи», — сказав він та додав: «Це — найбільший економічний проект нашого часу у Європі та надзвичайні можливості показати себе для кожної держави, для кожної компанії, яких ми запросимо працювати в Україну. Конференція в Лугано може стати вагомим кроком для відбудови України. І коли ми реалізуємо цей проект, — а я впевнений, що це буде, — його відлік буде вестися, можливо, саме від цього заходу».

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомляли, що на Донецькому напрямку ворог основні зусилля зосереджує на закріпленні на позиціях в районі міста Лисичанськ та Верхньокам’янки.

Фото Офісу президента України

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