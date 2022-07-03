Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет заявив, що новий навчальний рік в Україні, де у низці регіонів, зокрема, на Житомирщині, відмовляються від вивчення у школах російської мови, проходитиме з деякими змінами.

Планується, що найближчим часом буде ухвалено рішення про виключення російських поетів та письменників зі шкільної програми, передає «Інтерфакс-Україна».

«Чекаємо, що таке рішення буде ухвалено найближчим часом… комісія вже рекомендувала, на сьогоднішній день опрацьовують фахівці міністерства», — сказав Шкарлет і додав, що це питання дуже чутливе — в країні немає сімей, які не постраждали б від російської агресії.

Нагадаємо, що нещодавно Верховна Рада підтримала законопроект, яким у країні обмежується використання російської музики та надається підтримка національному музичному продукту.

А на тимчасово захоплених територіях окупанти хочуть перевести дітей на російську шкільну програму.

Фото Pixabay

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