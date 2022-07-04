Світлана Білоножко: «Нам з Віталієм подобається, щоб капуста в борщі хрумтіла»

Звістка про те, що український борщ внесено до Списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, викликала у соцмережах великий резонанс. Чимало гурманів вирішили поділитися власними рецептами улюбленої страви. Як колись розповідав «ФАКТАМ» відомий київський ресторатор Ісай Фельдман, рецептів борщу налічується кілька сотень. Та найправильніший, за його словами, — борщ, що заправляється старим салом, розтертим з часником. Нині «ФАКТИ» розпитали українських знаменитостей про їхні «фірмові» рецепти борщу.

Алла Кудлай: «Крім червоного буряка, використовую білий цукровий»

— Звістка про внесення українського борщу до Списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО дуже приємна, адже борщ та вареники — гастрономічні візитівки України, — каже народна артистка України Алла Кудлай. — Борщ — наша гордість та наше здоров’я.

Алла Кудлай: «Борщ – наша гордість та наше здоров’я» (Фото з альбому Алли Кудлай)

— У чому особливість борщу, який ви готуєте, Алло Петрівно?

— Крім червоного буряка, використовую білий цукровий, так готують на Чернігівщині. Так готувала моя мама. Смак такого борщу неперевершений. Хто куштував, просить добавки. Взимку цукровий буряк у мене завжди є у морозильній камері.

— Який же ваш рецепт борщу?

— Відварюю телячі реберця або півника, перший бульйон зливаю, додаю один червоний та один цукровий білий буряк, квасолю. Різати буряк не потрібно. Коли буряк звариться, витягую, він охолоджується. В цей час додаю картоплю та капусту. А бурячок тру на тертку й підсмажую з цибулею та томатним соусом. Перемішую добре, щоб був гарний колір. Зверху додаю трошки часничку та моркви. Накриваю кришкою. Потім цією зажаркою доповнюю борщ. І хай ще трошечки, з пів години, побулькає. Коли борщ готовий, додаю сметану та свіжий кріп.

— Варто спробувати приготувати.

— Рекомендую. Цукровий буряк додає особливий смак. Взагалі український борщ — це таке розмаїття смаку. Отож, варіть його та смакуйте!

Світлана Білоножко: «Обов'язково додаю до борщу свіжі помідори та болгарський перець. І варю його на маленькому вогні»

— Коли варю борщ, отримую від цього задоволення, — говорить народна артистка України Світлана Білоножко. - Готую його без квасолі, але обов’язково додаю свіжі домашні помідори та болгарський перець. Починаю ж з того, що кладу у каструлю свинину — ошийочок, порізаний на шматочки. Згодом додаю картоплю й свіжі помідори, розрізані на шматочки. Й готую заправку — на пательні смажу цибульку та натерті буряк та моркву, наприкінці доповнюю томатом власного приготування. Додаю зажарку до борщу, а також капусту та болгарський перець. Нам з Віталієм подобається, щоб капуста у борщі хрумтіла, тому додаю її в кінці. А ще затовкую свіже сало з часничком, подрібнюю кріп, кидаю лавровий лист, підсолюю. Аромат неймовірний!

Світлана та Віталій Білоножки дуже люблять справжній український борщ (фото з альбому Світлани Білоножко)

— З одних і тих же інгредієнтів борщ у різних людей виходить різним. А у вас є власні секрети смачного борщу?

— Варю його на маленькому вогні. Тоді вийде смачно. На великому вогні — смак та аромат не той. Ще одна особливість: вважаю, що борщ має бути не солодким, а трошки кисленьким. Можна додати ложечку яблучного оцту або томат. Моя мама додавала очищений розрізаний на чотири чи дві частини бурячок, який за два-три дні заливала у баночці водичкою. Цей кислий бурячок вона кидала у борщ, нарізаючи невеликими шматочками.

— При подачі додаєте сметану?

— Я люблю борщ без сметани. Вона додає жирності. Крім того, мені хочеться відчути смак кожного овочу. А Віталій любить борщ зі сметаною.

Тамара Яценко: «Готую борщ з чорносливом. А в кінці додаю зовсім трошки молока»

— Я люблю експериментувати, — розповідає народна артистка України Тамара Яценко. — Готую борщ з чорносливом, а в кінці додаю зовсім трошки молока. Колись про це десь прочитала й вирішила спробувати. Досить смачно. А основа борщу, як у всіх, мабуть. М'ясо, квасоля, картопля, капуста, зажарка з цибулі та моркви. Тертий буряк додаю разом із зеленню та чорносливом. До речі, готую борщ і з м’ясом, і без. Взагалі борщ — страва, яка ніколи не набридає. Можу їсти його й вранці, й вдень, і ввечері.

Тамара Яценко: «Борщ – страва, яка ніколи не набридає» (Фото з альбому Тамари Яценко)

— Борщ не тільки смачна страва, але й дуже ситна.

— Це правда. А щоб він вийшов смачним, готуючи, куштуйте його та куштуйте. До речі, я не тільки солю борщ, а й додаю для балансу смаку трошки цукру. Дуже приємно, що ЮНЕСКО оцінила український борщ. Хочеться, щоб гурмани всього світу знали про нього, куштували його та насолоджувалися смаком.

Фото у заголовку — зі сторінки Світлани Білоножко у фейсбуці

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