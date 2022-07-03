Український борщ, культуру приготування якого було включено до Списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, можна приготувати різними способами, у тому числі й з незвичними інгредієнтами.

Так, фудблогерка Фанілла розповіла, що у двох районах Полтавської області — Диканському та Зіньківському — на початку літа борщ підкисляли не помідорами, а… полуницею.

«Я міркувала, як би зробити його красивим, а ще мене бентежило поєднання ягід та капусти. І нарешті придумала. Безумовно, це не той ягідний борщ, який варили диканські бабусі на початку літа 100 років тому. Але він офігенний. Смак у нього тонкий і напрочуд гармонійний. Він прекрасний зі сметаною і без, гарячий і холодний. Він мега-сезонний, регіональний, ну, і авторський», — стверджує авторка рецепту.

Складові: Буряк — 1 шт.;

Морква — 1 прим.;

Селера коренева невелика — 1 шт.;

Цибуля — 1 шт.;

Капуста цвітна — ½ невеликого качана;

Картопля — 1−2 шт.;

Полуниця — 1, 5 чашки (можна полуниця + червона смородина);

Бульйон качиний — 1,5 літра (можна курячий);

Сіль, чорний перець, цукор;

Насіння фенхелю — ½ чайної ложки;

Часник — 1 зубчик;

Зелень;

Рослинна олія — 1−2 ст. ложки.

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Приготування: Моркву, буряк та селеру нарізати тонкими брусочками або натерти на тертці для корейської моркви.

Цибулю нарізати невеликими кубиками. Картоплю — кубиками середньої величини. Цвітну капусту розібрати на суцвіття.

Ягоди пюрувати блендером та протерти через сито.

Розвести бульйон літром води (повинно вийде 2,5 літри рідини), довести до кипіння і додати картоплю.

Зменшити вогонь до невеликого, додати в бульйон чорний перець та насіння фенхелю.

У сотейнику пасерувати на олії цибулю. Додати цибулю і нарізану селеру в каструлю. Готувати 10 хвилин.

У тому ж сотейнику в невеликій кількості рослинної олії пасирувати моркву та буряк. Влити в сотейник ягідне пюре і тушкувати з овочами кілька хвилин.

Додати притушені овочі в каструлю.

Додати цвітну капусту та цілий очищений зубчик часнику. Якщо борщ дуже кислий, то можна додати чайну ложку-півтори цукру. Готувати ще близько 5 хвилин та вимкнути.

Авторка рецепту рекомендує подавати такий борщ із зеленню. Добре, якщо є зелень фенхелю.

А ще борщ можна готувати не на м'ясному бульйоні, а з рибою. Для такої страви використовують будь-яку консервовану рибу — анчоуси, бички чи шпроти.

Фото Pixabay

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