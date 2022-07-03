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Справжня квінтесенція літа — ароматний традиційний полтавський борщ з… полуницею

11:40 3 липня 2022
Борщ

Український борщ, культуру приготування якого було включено до Списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, можна приготувати різними способами, у тому числі й з незвичними інгредієнтами.

Так, фудблогерка Фанілла розповіла, що у двох районах Полтавської області — Диканському та Зіньківському — на початку літа борщ підкисляли не помідорами, а… полуницею.

«Я міркувала, як би зробити його красивим, а ще мене бентежило поєднання ягід та капусти. І нарешті придумала. Безумовно, це не той ягідний борщ, який варили диканські бабусі на початку літа 100 років тому. Але він офігенний. Смак у нього тонкий і напрочуд гармонійний. Він прекрасний зі сметаною і без, гарячий і холодний. Він мега-сезонний, регіональний, ну, і авторський», — стверджує авторка рецепту.

Складові:

  • Буряк — 1 шт.;
  • Морква — 1 прим.;
  • Селера коренева невелика — 1 шт.;
  • Цибуля — 1 шт.;
  • Капуста цвітна — ½ невеликого качана;
  • Картопля — 1−2 шт.;
  • Полуниця — 1, 5 чашки (можна полуниця + червона смородина);
  • Бульйон качиний — 1,5 літра (можна курячий);
  • Сіль, чорний перець, цукор;
  • Насіння фенхелю — ½ чайної ложки;
  • Часник — 1 зубчик;
  • Зелень;
  • Рослинна олія — 1−2 ст. ложки.

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Приготування:

  • Моркву, буряк та селеру нарізати тонкими брусочками або натерти на тертці для корейської моркви.
  • Цибулю нарізати невеликими кубиками. Картоплю — кубиками середньої величини. Цвітну капусту розібрати на суцвіття.
  • Ягоди пюрувати блендером та протерти через сито.
  • Розвести бульйон літром води (повинно вийде 2,5 літри рідини), довести до кипіння і додати картоплю.
  • Зменшити вогонь до невеликого, додати в бульйон чорний перець та насіння фенхелю.
  • У сотейнику пасерувати на олії цибулю. Додати цибулю і нарізану селеру в каструлю. Готувати 10 хвилин.
  • У тому ж сотейнику в невеликій кількості рослинної олії пасирувати моркву та буряк. Влити в сотейник ягідне пюре і тушкувати з овочами кілька хвилин.
  • Додати притушені овочі в каструлю.
  • Додати цвітну капусту та цілий очищений зубчик часнику. Якщо борщ дуже кислий, то можна додати чайну ложку-півтори цукру. Готувати ще близько 5 хвилин та вимкнути.

Авторка рецепту рекомендує подавати такий борщ із зеленню. Добре, якщо є зелень фенхелю.

А ще борщ можна готувати не на м'ясному бульйоні, а з рибою. Для такої страви використовують будь-яку консервовану рибу — анчоуси, бички чи шпроти.

Фото Pixabay

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