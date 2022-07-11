13 липня 2022

В Індії юнак, який побажав досягти стану просвітлення, пішов із сім'ї у пошуках гуру. Звернувшись за порадою до одного з них, він у відповідь почув:

- Досягти просвітлення дуже просто. Тобі потрібно лише повернутися додому і щовечора, сидячи перед дзеркалом протягом півгодини, ставити собі одне й те саме запитання: «Хто я? Хто я? Хто я?»

Здивований юнак спитав:

- Невже так просто?

- Так, це справді просто, — відповів гуру. — Але якщо ти хотів би вислухати іншу думку, то на цій вулиці ще живуть інші гуру. Запитай у них.

І тоді юнак вирішив із тим самим запитанням звернутися до іншого гуру.

Той, уважно вислухавши гостя, багатозначно закотив очі й сказав:

- О, це дуже важке завдання. Його рішення потребує багато часу. Ти маєш об'єднатися зі своїми однодумцями у громаду і працювати у поті чола, не отримуючи за це жодної винагороди.

Філософія цього гуру здалася юнакові більш співзвучною з його власним уявленням про пошук шляху до справжнього просвітління. Адже він і раніше чув, наскільки складний процес самопізнання. Гуру, до речі, сказав йому, що єдине вакантне місце в громаді — прибирання коров'ячого хліва. Якщо намір досягти просвітлення у юнака справді серйозний, то гуру дозволить йому прибирати гній та підтримувати хлів у чистоті.

Юнак з гідністю пристав на пропозицію, відчуваючи впевненість у тому, що він на вірному шляху.

Після п'яти довгих років прибирання гною та підтримання в чистоті коров'ячого хліва юнак, нарешті, відчув, що щось йде не так і став проявляти нетерпіння з приводу свого просвітління. Він прийшов до гуру і сказав:

- Поважний вчителе, я щиро і вірно обслуговував ваш хлів протягом п'яти років, виконуючи найбруднішу роботу в громаді. Я не пропустив жодного дня і ніколи не скаржився. Чи не здається вам, що час мого просвітлення вже настав?

- Так, — відповів гуру. — Мабуть, ти маєш рацію. Схоже, що ти вже готовий. Тепер тобі слід вирушити додому і щовечора, сидячи протягом півгодини перед дзеркалом, ставити собі одне й те саме запитання: «Хто я? Хто я? Хто я?»

Здивований юнак сказав:

- Вибачте, але саме це п'ять років тому сказав мені інший гуру, який живе на цій самій вулиці!

- Ну, так, він мав рацію, — відповів учитель. — Але ж хтось повинен був прибирати коров'ячий гній…

Іноді складається враження, що багато хто з нас у пошуках істини просто забуває включати голову.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.