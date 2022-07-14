Напрочуд смачний «ульотний салат на кожен день» від Людмили Борщ: варити нічого не потрібно, готується легко та просто
Популярна фудблогерка Людмила Борщ продовжує пропонувати своїм передплатникам легкі та корисні для здоров'я салати.
Нещодавно вона порекомендувала фоловерам салат з буряка.
«Зі столу летить відразу. Дуже смачно! Просто смакота. Ситний, але і легкий одночасно. Чудово смачний салат, всі хто пробують, залишаються задоволені. Спробуйте цей смачний салат — і ви точно збережете собі рецепт!» — пише Людмила.
Для приготування чудо-салату знадобляться
Буряк — 2 шт.
Зелений горошок 5 ст.
Огірок солоний 4 шт.
Плавлений сир 2 шт.
Часник 2 зубч.
Цибуля зелена
Майонез.
А приготувати салат можна разом з блогеркою, слухаючи її коментарі.
Нагадаємо, Людмила Борщ також поділилася рецептом супу з галушками, який навчила готувати її бабуся, та розповіла, як приготувати піцу по-турецьки.
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