Напрочуд смачний «ульотний салат на кожен день» від Людмили Борщ: варити нічого не потрібно, готується легко та просто

Популярна фудблогерка Людмила Борщ продовжує пропонувати своїм передплатникам легкі та корисні для здоров'я салати.

Нещодавно вона порекомендувала фоловерам салат з буряка.

«Зі столу летить відразу. Дуже смачно! Просто смакота. Ситний, але і легкий одночасно. Чудово смачний салат, всі хто пробують, залишаються задоволені. Спробуйте цей смачний салат — і ви точно збережете собі рецепт!» — пише Людмила.

Для приготування чудо-салату знадобляться

Буряк — 2 шт.

Зелений горошок 5 ст.

Огірок солоний 4 шт.

Плавлений сир 2 шт.

Часник 2 зубч.

Цибуля зелена

Майонез. А приготувати салат можна разом з блогеркою, слухаючи її коментарі.

Нагадаємо, Людмила Борщ також поділилася рецептом супу з галушками, який навчила готувати її бабуся, та розповіла, як приготувати піцу по-турецьки.

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