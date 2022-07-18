36.26 / 37.25 36.33 / 37.48
Київ: +21
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Ідеальне тісто, яке можна використовувати протягом тижня: простий рецепт

21:25 18 липня 2022
тісто

Чимало українців люблять борошняні страви, однак час готувати щодня тісто має не кожен. Та, за словами кулінарки Ольги Черкевич, вихід є. Вона знайшла для себе рецепт суперсмачного та легкого тіста, яке використовує протягом тижня, адже воно не кисне.

Інгредієнти:

600 г борошна

300 мл молока

0,5 чайної ложки солі

2 столові ложки цукру

11 г сухих дріжджів

2 ст. ложки соняшникової олії

Приготування

Все перемішати, додати тепле молоко — до 300 мл, 2 ст. ложки соняшникової олії. Замісити, тісто має бути липкуватим. Змастити руки олією та поділити тісто на 3−4 частини. Скласти кожен шматок в окремий пакет, не закриваючи, щоб тісту було куди рости, — і в холодильник мінімум на 3 години. В ньому воно може зберігатись три дні. А якщо покласти в нульову камеру, то й тиждень.

А як приготувати неймовірно смачне та ароматне шоколадне печиво, розповіла кулінарка Лариса Павлюк.

Читайте також: Морквяно-сирні кекси — ідеальний сніданок для перебірливої дитини

177

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Двом категоріям пенсіонерів збільшать суму виплат: хто може сподіватися на зростання пенсій

Двом категоріям пенсіонерів підвищать пенсії: хто може сподіватися на збільшення суми виплат

Подружжя з первістком

Замість росії народжувала в Америці: Тодоренко подарувала Топалову другого сина та назвала його українським ім'ям (фото)

Гороскоп на 18 липня

На Раків чекають кардинальні зміни в особистому житті, а Рибам все вдаватиметься на роботі: гороскоп від Анжели Перл на 18 липня

Володимир Даценко

«Володю впізнали завдяки персню «Спаси и сохрани»: поховали військового, який загинув під час ракетного обстрілу Вінниці

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.