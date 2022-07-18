Ідеальне тісто, яке можна використовувати протягом тижня: простий рецепт

Чимало українців люблять борошняні страви, однак час готувати щодня тісто має не кожен. Та, за словами кулінарки Ольги Черкевич, вихід є. Вона знайшла для себе рецепт суперсмачного та легкого тіста, яке використовує протягом тижня, адже воно не кисне.

Інгредієнти:

600 г борошна

300 мл молока

0,5 чайної ложки солі

2 столові ложки цукру

11 г сухих дріжджів

2 ст. ложки соняшникової олії

Приготування

Все перемішати, додати тепле молоко — до 300 мл, 2 ст. ложки соняшникової олії. Замісити, тісто має бути липкуватим. Змастити руки олією та поділити тісто на 3−4 частини. Скласти кожен шматок в окремий пакет, не закриваючи, щоб тісту було куди рости, — і в холодильник мінімум на 3 години. В ньому воно може зберігатись три дні. А якщо покласти в нульову камеру, то й тиждень.

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