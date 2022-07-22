Смачний рецепт салату з кабачків на зиму від Людмили Борщ: більшої смакоти ви напевно не куштували

Фудблогерка Людмила Борщ, яка має кілька сотень передплатників, оголосила «сезон» заготовок на зиму та пропонує почати його з салату з кабачків.



«Нарешті настав час для цих рецептів! Кабачки — це те, що люблять усі. Але якщо не знаєте, як швидко і смачно їх приготувати на зиму, то скористайтеся моїм рецептом. Заготуйте хоча б 3 баночки — дуже смачно!!! якщо ви приготуєте цей салат з кабачків на зиму хоча б один раз, ви готуватимете так постійно. Цей салат з кабачків без стерилізації з'їдається миттєво. Знала б раніше, приготувала б більше», — розповіла Людмила.



Для салату знадобляться:



Кабачки 1 кг.

Помідори 1,5 кг.

Перець 3 шт.

Часник 1 гол.

Цукор 100 р.

Сіль 1 ст.

Оцет 9% 1 ст.

Олія рослинна 30 мл.



А готується він справді просто й швидко.

Раніше Людмила Борщ запропонувала рецепт смачного сніданку чи вечері, в основі яких також кабачки.



А фудблогерка Лілія Цвіт розповіла, як приготувати на зиму «хрумке» овочеве асорті.



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