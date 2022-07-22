Смачний рецепт салату з кабачків на зиму від Людмили Борщ: більшої смакоти ви напевно не куштували
Фудблогерка Людмила Борщ, яка має кілька сотень передплатників, оголосила «сезон» заготовок на зиму та пропонує почати його з салату з кабачків.
«Нарешті настав час для цих рецептів! Кабачки — це те, що люблять усі. Але якщо не знаєте, як швидко і смачно їх приготувати на зиму, то скористайтеся моїм рецептом. Заготуйте хоча б 3 баночки — дуже смачно!!! якщо ви приготуєте цей салат з кабачків на зиму хоча б один раз, ви готуватимете так постійно. Цей салат з кабачків без стерилізації з'їдається миттєво. Знала б раніше, приготувала б більше», — розповіла Людмила.
Для салату знадобляться:
Кабачки 1 кг.
Помідори 1,5 кг.
Перець 3 шт.
Часник 1 гол.
Цукор 100 р.
Сіль 1 ст.
Оцет 9% 1 ст.
Олія рослинна 30 мл.
А готується він справді просто й швидко.
Раніше Людмила Борщ запропонувала рецепт смачного сніданку чи вечері, в основі яких також кабачки.
А фудблогерка Лілія Цвіт розповіла, як приготувати на зиму «хрумке» овочеве асорті.
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