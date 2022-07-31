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«Ми живі, тому що хтось віддав своє життя»: журналіст про втому від війни

15:54 31 липня 2022
ЗСУ, артилеристи

Пристрасть українців до з’ясовування відносин та «срачів» може черговий раз зіграти з нами злий жарт. Михайло Ткач, відомий український журналіст-розслідувач, емоційно звернувся до співвітчизників в Фейсбуці:

«Сьогодні знову гинуть українці. Мета існування росії: вбити нас всіх. Всіх, до останнього. Сто сорок мільйонів в багнюці, під батогом щодня прокидаються і засинають з цією думкою.

Після 24-ого лютого не існує вашого і чужого. Є лише наша країна, у наших кордонах, з нашими людьми і можливість врятувати це. Щодня ми маємо щось робити саме для цього. Ще ніколи наші дії не мали такого великого значення для нашого життя. Ми втомились? Але ми втомились тому, що ми живі. Вам не подобається, як сидить на фото Перша леді? Але вам не подобається — тому що ви живі.

Ми живі, тому що хтось віддав своє життя. І саме тому, поки ми живі, ми щось маємо робити для того ще більше. Не витрачати час на те, що не має значення для головної мети. Бо сьогодні у когось з нас останній день. Останній день лише тому, що ми живемо в нашій країні. Бо завтра в когось з нас буде ще один день. Ще один день, тому що хтось заплатив своїм днем".

Давайте будемо пам’ятати, хто наш ворог, і про те, що війна з москалями точиться не перше століття. І зараз ми на фінішній прямій, але на нас ще чекають великі бої.

Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

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