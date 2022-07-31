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Капуста по-гурійськи — перлина грузинської кухні

18:23 31 липня 2022
Закуска

Капуста — відомий своїми корисними властивостями «народний» овоч, який можна готувати різними способами — від запікання до маринування та квашення. До речі, саме квашена капуста є відмінним антиоксидантом і може вважатися навіть «військовими ліками». Один із варіантів маринування капусти з морквою та буряком розповіли творці каналу Кухні народів світу.

Для приготування старовинної кавказької закуски — капусти по-гурійськи — вам знадобляться:

  • білокачанна капуста — 1 головка
  • морква — 3 шт
  • буряк — 1 шт
  • часник — 1 головка

Розсіл:

  • рослинна олія — 0,5 склянки
  • оцет 6% - ½ склянки
  • перець горошком — 7 штук
  • цукор — 1 ст ложка
  • сіль — 1 ст. ложка

Етапи приготування:

1. Капусту дрібно нашаткувати

2. Моркву натерти на дрібній тертці. Буряк порізати тонкими кружальцями

3. Часник подрібнити в часникодавці

4. Підготовлені овочі укласти у велику емальовану каструлю шарами.

5. Приготувати розсіл. Для цього рослинну олію, оцет, чорний перець, цукор та сіль залити 1 л гарячої води, перемішати

6. Овочі залити гарячим розсолом, щоб вони були повністю покриті. Зверху покласти тарілку. Через 24 години страва буде готова.

Така капуста буде особливо доречною як закуска до чачі та інших міцних напоїв, рекомендують блогери.

Нагадаємо, що грузини винайшли ще одну не менш корисну страву — яєчню з горіхами.

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