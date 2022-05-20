Яєчня з горіхами по-грузинськи — смачно та ситно
Якщо до яєчні додати овочі, копчену паприку, спеції та кінзу, то у вас вийде справжній турецький омлет, а ось додавання молока та волоських горіхів дозволить приготувати страву грузинської кухні.
Рецептом смачної та ситної яєчні з горіхами по-грузинськи діляться автори ресурсу «Кухні народів світу».
Складові:
- Яйця — 4 шт.;
- Ядра волоських горіхів — 3 шт.;
- Цибуля — 2 шт.;
- Вершкове масло — 1 ст. л.;
- Молоко — 1 ст. л.;
- Сіль, перець — за смаком.
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Приготування:
- Горіхи подрібнити.
- Цибулю очистити, нарізати півкільцями, викласти в неглибоку ємність із вершковим маслом і прогріти в розігрітій до 180 ° С духовці протягом 15 хвилин.
- Яйця розбити в окремий посуд, влити молоко та перемішати
- Яєчною сумішшю залити обсмажену цибулю, посипати подрібненими горіхами, поперчити, посолити і запікати в духовці 20 хвилин.
- При подачі посипати рубаною зеленню.
Раніше шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво запропонував супершвидкісний спосіб приготування омлету — яєчно-овочева суміш не смажиться, а вариться, будучи попередньо поміщеною у пакет із харчового пластику.
А кулінарка Тетяна Пшенична поділилася рецептом шпинатного омлету.
Фото «Кухні народів світу»100
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