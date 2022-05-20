Яєчня з горіхами по-грузинськи — смачно та ситно

Якщо до яєчні додати овочі, копчену паприку, спеції та кінзу, то у вас вийде справжній турецький омлет, а ось додавання молока та волоських горіхів дозволить приготувати страву грузинської кухні.

Рецептом смачної та ситної яєчні з горіхами по-грузинськи діляться автори ресурсу «Кухні народів світу».

Складові: Яйця — 4 шт.;

Ядра волоських горіхів — 3 шт.;

Цибуля — 2 шт.;

Вершкове масло — 1 ст. л.;

Молоко — 1 ст. л.;

Сіль, перець — за смаком.

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Приготування: Горіхи подрібнити.

Цибулю очистити, нарізати півкільцями, викласти в неглибоку ємність із вершковим маслом і прогріти в розігрітій до 180 ° С духовці протягом 15 хвилин.

Яйця розбити в окремий посуд, влити молоко та перемішати

Яєчною сумішшю залити обсмажену цибулю, посипати подрібненими горіхами, поперчити, посолити і запікати в духовці 20 хвилин.

При подачі посипати рубаною зеленню.

Раніше шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво запропонував супершвидкісний спосіб приготування омлету — яєчно-овочева суміш не смажиться, а вариться, будучи попередньо поміщеною у пакет із харчового пластику.

А кулінарка Тетяна Пшенична поділилася рецептом шпинатного омлету.

Фото «Кухні народів світу»

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