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Застосуйте цей копійчаний засіб, і через пару днів мурах з ділянки як вітром здує (відео)

13:32 1 серпня 2022
мурахи

Попри те, що мурахи вважаються корисними комахами, у деяких випадках вони можуть завдавати шкоди.

Наприклад, якщо влаштовуються у саду або городі.

Річ у тому, що мурахи часто з'являються на городі разом з попелицею, яку ретельно розносять по рослинах та деревах.

А ось уже попелиця — явний небезпечний шкідник, який здатний швидко занапастити врожай городніх культур. Самі ж мурахи підгризають коріння рослин, завдаючи таким чином шкоди розсаді та насінню.

Але позбавлятися повністю мурах не варто — адже вони рихлять землю і знищують гусениць.

Тому їх можна лише відлякати. Для цього треба взяти 10 л води та нашатир й розмішати.

Пари аміаку швидко відлякають мурах, попри швидку випаровуваність спирту. Його комахи відчуватимуть досить довго.

Розчин потрібно вилити на мурашник, після чого зробити невеликий підкоп та знову пролити розчин.

Після використання 3−4 відер розчину (приблизно через кілька днів) мурах не буде.

Можна також скористатися і народним засобом — залити мурашник окропом. Але якщо поряд є рослини, вони можуть загинути від окропу.



Раніше «ФАКТИ» розповідали, як врятувати троянди від попелиці, а також як уберегти дачну ділянку від дикого хмелю.

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