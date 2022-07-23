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Консервований буряк на зиму: бюджетно та дуже зручно

22:30 23 липня 2022
Консервований буряк

Кулінарка Ольга Черкевич робить цю закрутку з найменших бурячків, які залишаються при збиранні врожаю восени. Зберігати їх не варто, бо швидко в'януть. А узимку згодяться для салату чи борщу.

Інгредієнти:
2 кг буряків,
1 скл. цукру,
8 ст. л. оцту,
2 ст. л. солi.

У кожну лiтрову банку: лавровий лист, 3 горошини духмяного перцю, 5 горошин чорного перцю.

Приготування

Зварити буряк зi шкiркою. Обiбрати й натерти на грубiй тертці, вимiшати з цукром, сiллю, оцтом. На дно літрової банки покласти лавровий лист, горошини духмяного перцю та чорний перець. Щiльно утрамбувати бурякову масу. Стерилiзувати 30 хв., закрутити, перевернути догори дном.

Взимку до буряків можна додати порізану кубиками цибулину та полити запашною олією — салат готовий!

Раніше «ФАКТИ» писали про поради кондитерки, практика та дослідниці старовинної кухні Ніни Токаревої з Києва. Наприклад, вона радить, як зробити бисквіт з буряком.

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