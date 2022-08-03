Помідоровий джем: додайте до літнього меню екзотики

Переважно ми варимо джеми із сезонних ягід і фруктів, але варто спробувати й з помідорів. Його смак, за словами кулінарки Лариси Павлюк, яка поділилася раніше рецептом кетчупу із кабачків, схожий більше на ягідний джем, ніж овочевий. Він стане гарним доповненням до сирів та вудженини.

Інгредієнти:

1 кг помідорів,

300 г цукру,

сік 1 лимона.

Приготування:

Помідори надрізати ножем навхрест і ошпарити окропом. Залишити на декілька хвилин і зняти шкірку. Порізати на кубики та скласти у каструлю з грубим дном. Влити сік, вичавлений з лимона, довести до кипіння. Всипати цукор і варити на слабкому вогні приблизно 2 години, час від часу помішуючи. Коли джем уже достатньо загус, розкласти гарячим у стерилізовані банки, закрутити.

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