Смачно, швидко та оригінально: рецепт фаршированого перцю з моцарелою та оливками

Літо пропонує нам безліч ароматних овочів для приготування, а кулінари всього світу пропонують найрізноманітніші страви з овочами. Ось, наприклад, одна з пропозицій — рецепт перцю, фаршированого моцарелою та оливками

Готуємо нашвидкуруч перці — дуже простий рецепт з моцарелою

Інгредієнти

5 штук червоного солодкого перцю

30 шариків моцарели

Оливки без кісточок (не менше 30 штук)

Листя свіжого базиліку

Оливкова олія

Приготування

Перець очистіть від серцевини та розріжте навпіл. Форму для запікання збризніть оливковою олією та викладіть перець в форму. У кожну половинку перцю покладіть 3 кульки моцарели, мінімум 3 оливки (можна більше) і свіжий базилік (або іншу зелень, якщо немає базиліку).

Моцарелу та оливки можна подрібнити, а можна залишити цілими — як вам більше подобається. Поставте перець в гарячку духовку на 20−30 хвилин або до готовності. Перед тим як подавати на стіл, злегка охолодіть. Смачного!

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