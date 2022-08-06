У неділю, 7 серпня, донецький «Шахтар», який заявив про борги клубу під 50 мільйонів євро, проведе черговий матч у рамках підготовки до нового сезону та благодійного турне Shakhtar Global Tour.

Суперником підопічних Ігора Йовічевіча стане переможець дебютного розіграшу Ліги конференцій — римська «Рома». Обидві команди готуються до старту нового сезону (перший тур у серії А буде зіграний уже наступного вікенду, в українській прем'єр-лізі базова дата старту чемпіонату — 23 серпня) та виступу в групових турнірах єврокубках («гірники» зіграють у Лізі чемпіонів, «вовки» — у Лізі Європи), так що звітний спаринг на «Стадіо Олімпіко» у столиці Італії стане хорошою перевіркою сил перед офіційними поєдинками.

Суперники неодноразово перетиналися між собою в єврокубках: шість матчів команди провели у Лізі чемпіонів, ще два — у Лізі Європи. На даний момент у протистоянні повний паритет — по чотири перемоги (різниця м'ячів — 13:10 на користь римлян).

У єврокубках у матчах між "Ромою" та "Шахтарем" завжди було спекотно

Перед від'їздом до Риму лави «гірників» поповнилися футболістом збірної України Олександром Зубковим. Півзахисник, який є вихованцем «Шахтаря», але з літа 2019-го виступав за угорський «Ференцварош», підписав п'ятирічний контракт із донецьким клубом. До речі, партнери зустрічали новачка у найкращих українських традиціях — із хлібом-сіллю.

Додамо, що Зубков був основним футболістом «Ференцвароша» минулого сезону, зігравши 34 матчі в усіх турнірах (3 голи), але на початку нинішнього перестав потрапляти навіть до заявки на ігри команди, яку очолює колишній футболіст та тренер збірної росії Станіслав Черчесов.

У прямій трансляції матч «Рома» — «Шахтар» покаже (початок — о 21:45) клубний YouTube-канал «гірників».

Благодійний матч

7 серпня (неділя)

«Рома» — «Шахтар» 21:45 «Шахтар» у YouTube

Нагадаємо, раніше «Шахтар» у рамках літнього збору проводив матчі виключно з голландськими командами, зігравши внічию з «Фортуною» (3:3), поступившись «Аяксу» (1:3) та розписавши ще одну «мирову» з «Утрехтом» (2:2).

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