Смачний обід або вечеря з баклажанів за рецептом «блогерки з ляльковим голосом»: готується легко і просто, а з'їдається дуже швидко

Популярна фуд-блогер Alina FooDee, яка популяризувала страви з кабачків, тепер запропонувала своїм передплатникам скористатися «сезоном баклажанів» (коли вони доступні за невисокими цінами) і використовувати цей овоч для приготування смачного обіду або вечері, які обов'язково оцінять домочадці.

Для приготування страви знадобляться:

баклажани — 2 шт.

цибуля — 1 шт.

помідори — 400 г

орегано — 1 ч.л.

базилік — 1 ч.л.

сіль, чорний мелений перець — за смаком

сир — 120 г

часник — 1 зубчик.

Етапи приготування

1. Спочатку баклажани потрібно розрізати навпіл і вирізати середину. Змастити олією, посолити і поперчити. Запікати 15 хвилин при температурі 200 °C (390 °F).

2. Дрібно нарізати цибулю та баклажани. Обсмажити цибулю на олії до м'якості, додати баклажани і смажити ще 10 хвилин.

3. Додати помідори, орегано та базилік, подрібнений часник та цукор.

4. Розділити на 4 частини та викласти начинку в запечені човники з баклажанів.

5. Викласти зверху сир та запікати ще 7−10 хвилин.

Як відбувається процес приготування літньої страви, Аліна показала на відео.

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Схоже, шанувальникам кулінарного таланту рецепт сподобався, про що вони написали у коментарях.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповіли, як приготувати з баклажанів поживний та свіжий паштет, а також як заквасити овочі так, щоб їх смак нагадував білі гриби.

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