Салат із зелених помідорів: порадуйте рідних пікантною закускою

Мабуть, без додавання помідорів не обходиться приготування жодної страви. Зазвичай в рецептах використовуються червоні, жовті та навіть чорні томати, тобто стиглі. Але цей рецепт кулінарці Ользі Черкевич став у нагоді минулої осені, коли на грядці залишилось багато зелених помідорів. Подібні рецепти були в журналі. Її ж відрізняється тим, що не потребує стерилізації. Зберігається добре — перевірено.

Інгредієнти: 3 кг зелених помідорів,

1,5 кг моркви,

1,5 кг цибулі,

1,5 кг солодкого перцю,

100 г солі. Маринад: 300 г цукру, 0,5 л олії, 100 -- 150 г оцту, 6 -- 8 горошин чорного перцю, 6 — 8 лаврових листків.

Приготування:

Помідори нарізати дольками, перець — соломкою, цибулю — півкільцями, моркву натерти на грубій тертці. Додати сіль і залишити на ніч (6 — 8 год.).Приготування маринаду: з овочів злити сік, що утворився, додати решту інгредієнтів, довести до кипіння, вкинути овочі й варити салат 30 хв., періодично помішуючи.

Гарячим розкласти в стерилізовані банки, закрутити, перевернути та вкрити до охолодження.

Хочемо нагадати про рецепт маринованих помідорів.

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