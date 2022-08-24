Ф'юрі висунув жорсткий ультиматум для проведення бою з Усиком (відео)

Непереможний британський боксер, чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі (32 перемоги, 23 з них — нокаутом, 1 нічия), який втратив двоюрідного брата, зробив чергову зухвалу заяву з приводу майбутнього бою за титул абсолютного чемпіона світу з українцем Олександром Усиком (20 перемог, 13 із них — нокаутом).

«Усім, хто хоче побитися, я даю сім днів, до 1 вересня, щоб зібрати гроші. Якщо не зробите цього, велике спасибі, це було чудово, але я на пенсії», — заявив Тайсон Ф'юрі у своєму Instagram.

Нагадаємо, що раніше Циганський король оголосив про завершення кар'єри. Але після перемоги Усика над Джошуа британець заявив, що готовий повернутися в ринг заради гонорару півмільярда доларів. До речі, і сам Усик після тріумфу в Саудівській Аравії був стислим: або бій з Ф'юрі, або завершення кар'єри.

Тим часом промоутер Френк Уоррен підтвердив, що поєдинок за звання абсолютного чемпіона хевівейту між його VIP-клієнтом Ф'юрі та Усиком точно відбудеться.

«Я щойно розмовляв телефоном з Ф'юрі, — заявив Уоррен в інтерв'ю talksport.com. — Так, він підтвердив бажання битися з Усиком за абсолют. Він поставив мені чітке завдання зробити цей бій. Він розуміє важливість цього бою. Обидва бійці її розуміють. І вони знають, що саме у такому поєдинку зможуть заробити найбільші гроші у своїй кар'єрі.

Близький Схід? Думаю, це було б ідеальним рішенням, тому що взимку там не буде так спекотно. І там буде багато вболівальників, адже у сусідньому Катарі пройде чемпіонат світу з футболу. Вважаєте, нам вигідніше зробити бій на «Уемблі»? Можливо, там була б особлива атмосфера. Але з тими фінансовими запитами, які є у Ф'юрі та Усика, це просто нереально".

Нагадаємо, що у ЗМІ з'явилися можливі дата та місце поєдинку Усик — Джошуа — 17 грудня, Саудівська Аравія.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що п'яний велетень Тайсон Ф'юрі погнався в Каннах за таксистом.

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