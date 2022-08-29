Втрачена перемога «Металіста» та божевільна кінцівка гри на «Олімпійському»: відеоогляди матчів УПЛ

У понеділок, 29 серпня, поєдинками в Ужгороді та Києві фінішувала програма 2-го туру української прем'єр-ліги.

Чемпіонат України. 2-й тур

29 серпня (понеділок)

«Металіст» (Харків) — «Інгулець» (Петрове) — 1:1 (Коркішко, 6, з пенальті — Клименко, 60). Юнацькі склади — 1:1.

На стадіоні «Авангард» в Ужгороді «Металіст», перший поєдинок якого в УПЛ через загрозу ракетних атак тривав майже чотири з половиною години, не зміг здобути другу перемогу в сезоні. На швидкий гол Коркішка з пенальті підопічні Сергія Лавриненка відповіли у другому таймі влучним ударом Клименка, набравши перше очко у сезоні.

«Олександрія» — «Минай» — 2:1 (Третьяков, 24, Цуріков, 90+2 — Голуб, 90). Юнацькі склади — 4:1.

Колишній та нинішній клуб наставника закарпатців Володимира Шарана (та ще й на рідному для фахівця з часів виступу за «Динамо» стадіоні) проводили матч на столичному «Олімпійському» у 32-градусну спеку. І якщо олександрійці в 1-му турі вже обіграли «Інгулець», то «Минай» матчем у Києві стартував у сезоні. До непростих погодних умов легше пристосувалися номінальні господарі, які завдяки голу Третьякова тривалий час вели у рахунку. Здавалося, на 90-й хвилині «Минай» після удару Голуба врятував гру. Але на 92-й м'яч-красень ексдинамівця Цурікова приніс «Олександрії» другу у сезоні перемогу.

Цікаво, що раніше у поєдинках «Олександрії» та «Миная» у чемпіонаті та Кубку України завжди перемагали та забивали лише господарі поля (до цього колектив з Кіровоградської області тричі виграв з рахунком 3:0, а закарпатці двічі перемогли — 1:0).

28 серпня (неділя)

«Динамо» (Київ) — «Дніпро-1» (Дніпро) — 0:3 (Сарапій, 43, Пихальонок, 55, Рубчинський, 90+1). Юнацькі склади — 2:0.

«Шахтар» (Донецьк) — «Кривбас» (Кривий Ріг) — 1:0 (Бондаренко, 77). На 74-й хвилині вилучено Татаркова («Кривбас»). Юнацькі склади — 5:1.

«Колос» (Ковалівка) — «Рух» (Львів) — 2:0 (Мілько, 5, Безбородько, 83). Юнацькі склади — 0:6.

27 серпня (субота)

«Ворскла» (Полтава) — «Верес» (Рівне) — 1:2 (Скляр, 21 — Кучеров, 81, М. Шестаков, 90+7). Юнацькі склади — 2:1.

«Металіст 1925» (Харків) — «Чорноморець» (Одеса) — 0:0. Юнацькі склади — 0:2.

«Львів» — «Зоря» (Луганськ) — 2:3 (Бойко, 12, Нич, 49 — Вантух, 8, Мішньов, 58, Алефіренко, 90+1). Юнацькі склади — 1:2.

Положення команд:

1. «Зоря» — 6 очок (2 матчі);

2. «Колос» — 6 (2);

3. «Олександрія» — 6 (2);

4. «Верес» — 6 (2);

5. «Металіст» — 4 (2);

6. «Шахтар» — 4 (2);

7. «Дніпро-1» — 3 (1);

8. «Металіст 1925» — 2 (2);

9. «Інгулець» — 1 (2);

10. «Чорноморець» — 1 (2);

11. «Львів» — 0 (1);

12. «Минай» — 0 (1);

13. «Кривбас» — 0 (2);

14. «Ворскла» — 0 (2);

15. «Рух» — 0 (2);

16. «Динамо» — 0 (1).

Бомбардири: 3 голи — Денис Безбородько («Зоря» / «Колос»), 2 — Андрій Цуріков («Олександрія»).

У 3-му турі УПЛ зіграють: 2 вересня — «Рух» — «Шахтар»; 3 вересня — «Зоря» — «Динамо», «Дніпро-1» — «Верес», «Металіст 1925» — «Ворскла»; 4 вересня — «Кривбас» — «Львів», «Чорноморець» — «Інгулець»; 5 вересня — «Минай» — «Колос», «Олександрія» — «Металіст».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» дізнався суперників у групі Ліги чемпіонів, «Динамо» — у Лізі Європи, а «Дніпро-1» — у Лізі конференцій.

Фото ФК «Металіст»

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