«Кривбас» удесятьох та без Вернидуба на лавці не встояв перед «Шахтарем»: відеоогляди матчів УПЛ

У неділю, 28 серпня, матчами в Ковалівці, Києві та Львові продовжилася ігрова програма 2-го туру чемпіонату України з футболу. Нагадаємо, що один із поєдинків стартового туру через загрозу ракетного обстрілу тривав майже чотири з половиною години .

Чемпіонат України. 2-й тур

28 серпня (неділя)

«Шахтар» (Донецьк) — «Кривбас» (Кривий Ріг) — 1:0 (Бондаренко, 77). На 74-й хвилині вилучений Татарков («Кривбас»). Юнацькі склади — 5:1.

«Шахтар»: Трубін, Тейлор (Конопля, 53), Кривцов (Бондар, 63), Матвієнко, Михайличенко (Корнієнко, 54; Очеретько, 72), Степаненко, Петряк, Бондаренко, Судаков, Мудрик, Сікан (Зубков, 63).

І другий матч нового сезону, після втрачених очок у грі з «Металістом 1925» (0:0), продемонстрував, що «Шахтарю» буде дуже непросто змагатися в чемпіонаті України й традиційно боротися за чемпіонство без численних легіонерів, які задавали тон у «гірників» останні два десятиліття.

У першому таймі мінімальна перевага підопічних Ігора Йовічевіча була хіба що у володіння м'ячем. В іншому ж футболісти «Кривбаса», за діями яких із трибуни спостерігав вилучений у попередньому турі Юрій Вернидуб, ні в чому не поступалися «гірникам». Із небезпечних моментів варто згадати удар Бондаренка поруч зі стійкою після помилки голкіпера криворіжців, а біля протилежних воріт Волошин не зміг вдало зіграти на добиванні після того, як Трубін перед собою парирував удар Хобленка.

Другий тайм ознаменувався спочатку важкою травмою Корнієнка, якого забирали з поля на ношах, а також вилученням Татаркова за друге попередження. Отримавши чисельну перевагу, «гірники» буквально відразу скористалися з неї — Мудрик навісив зі штрафного, і Бондаренко, перестрибнувши всіх, ударом головою з воротарської лінії спрямував м'яча у ворота.

Після цього «гірники» вирішили не гнатися за журавлем у небі, і задовольнилися мінімальною перевагою (хоча в компенсований час той же Бондаренко ударом із лінії штрафного майданчика поцілив у стійку), спокійно довівши поєдинок до фінального свистка.

«Колос» (Ковалівка) — «Рух» (Львів) — 2:0 (Мілько, 5, Безбородько, 83). Юнацькі склади — 0:6.

«Колос», обігравши на своєму полі львівський «Рух», продовжив дві свої серії — переможну до рекордних п'яти матчів та гольову до семи ігор (з урахуванням минулого сезону). Примітно, що другий м'яч у ворота суперника забив Денис Безбородько — у першому турі, виступаючи за «Зорю», він оформив дубль у ворота «Ворскли», і продовжив забивати вже після повернення до «Колоса».

27 серпня (субота)

«Ворскла» (Полтава) — «Верес» (Рівне) — 1:2 (Скляр, 21 — Кучеров, 81, М. Шестаков, 90+7). Юнацькі склади — 2:1.

«Металіст 1925» (Харків) — «Чорноморець» (Одеса) — 0:0. Юнацькі склади — 0:2.

«Львів» — «Зоря» (Луганськ) — 2:3 (Бойко, 12, Нич, 49 — Вантух, 8, Мишньов, 58, Алефіренко, 90+1). Матч юнацьких складів відбудеться 28 серпня.

Становище команд:

1. «Зоря» — 6 очок (2 матчі);

2. «Колос» — 6 (2);

3. «Верес» — 6 (2);

4. «Шахтар» — 4 (2);

5. «Металіст» — 3 (1);

6. «Олександрія» — 3 (1);

7. «Металіст 1925» — 2 (2);

8. «Чорноморець» — 1 (2);

9. «Динамо» — 0 (0);

10. «Дніпро-1» — 0 (0);

11. «Минай» — 0 (0);

12. «Львів» — 0 (1);

13. «Інгулець» — 0 (1);

14. «Кривбас» — 0 (2);

15. «Ворскла» — 0 (2).

16. «Рух» — 0 (2);

Бомбардир: 3 голи — Денис Безбородько («Зоря"/"Колос»).

У другому турі УПЛ також зіграють: «Динамо» — «Дніпро-1» (28 серпня); «Олександрія» — «Минай», «Металіст» — «Інгулець» (29 серпня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» дізнався суперників у групі Ліги чемпіонів, «Динамо» — у Лізі Європи, а «Дніпро-1» — у Лізі конференцій.

Фото ФК «Шахтар»

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