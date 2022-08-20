Королева балконів бегонія: поради квітникарки

Бегонія отримала свою назву на честь колекціонера рослин Мішеля Бегона, який жив у сімнадцятому столітті. Ця квітка настільки гарна, що поціновувачі краси намагаються мати у своєму квітнику не один сорт. Про те, як виростити бегонію, «ФАКТАМ» розповіла буковинська квітникарка Тетяна Кравченко, яка раніше поділилася секретами вирощування червоної рути.

«Бегонія не любить прямих сонячних променів»

— Бегонію називають королевою балконів, — говорить Тетяна Кравченко. — Також її вирощують у квартирах та декорують нею приватні будинки. Бегонія квітне майже безперервно. І це така краса! Бегонія може бути біла, червона, рожева, жовта, помаранчева… Від неї очей не відвести! Навіть листя буває різних відтінків — зелене, червоне, з жовтим відтінком… Якщо хочете, щоб бегонія заквітла у вас вдома вже через два-три тижні, посадіть її з живця довжиною 12−15 сантиметрів у ґрунт, змішаний з перлітом у пропорції 1:1, ця суміш повинна бути трохи зволоженою, додайте для гарного укорінення розчин корневіну (стимулятору укорінення). Живець накриваємо харчовою плівкою й залишаємо у місці, де немає прямих сонячних променів. Перші корінці з’являться через 8−10 днів. Через три тижні можемо пересадити квітку у більший горщик. Раджу, щоб він був місткістю не менше, ніж 2, 5 літра. На об’єм 2,5 — 5 літра можна висаджувати два живці. Бегонія любить простір.

Бегонія не любить надлишку вологи

— Коли ж варто очікувати цвітіння?

— Через 2−3 тижні. Дуже добре посадити живець з пуп’янком.

«Під час дощу кашпо з бегонією, яке знаходиться надворі, варто занести у дім»

— Як доглядати за квіткою?

— Бегонія невибаглива у догляді. Головне — не поливати її надмірно. А ще бегонія не любить прямих сонячних променів. І це варто враховувати. Особливо, якщо в теплу пору року горщики з квітучою бегонією виносять надвір. Надворі вона може квітувати до заморозків.

Бегонія невибаглива у догляді

— Як часто поливають бегонію?

— Це варто робити, коли бачите, що земля стала сухою. Від надмірного переливу квітка може загинути протягом двох днів. Якщо стався перелив (наприклад, хтось вдома не знав, що щедро поливати бегонію не варто й зробив це з найкращими намірами), треба негайно пересадити рослину у суху землю. Під час дощу кашпо з бегонією, яке знаходиться надворі, варто занести у дім.

— Які добрива стимулюють розкішне квітування?

— Калійні. Удобрювати бегонію рекомендую кожні десять днів.

Калійні добрива сприяють розкішному квітуванню

— Що ще бегонії може бути не до вподоби?

— Вона не любить протягів.

Фото з альбому Тетяни Кравченко

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