Цикламен — улюблена квітка царя Соломона: поради квітникаря
Про те, як вирощувати цикламен у домашніх умовах, «ФАКТАМ» розповіла буковинська квітникарка Тетяна Кравченко, яка раніше поділилася секретами вирощування червоної рути.
«Ця квітка не любить спеку, прямих променів сонця та надмірного поливу»
— Цикламен — квітка дуже невибаглива, — говорить Тетяна Кравченко. — Якщо вона зів’яла, полийте її — через кілька хвилин прокинеться від сну. Якщо перелили води, підрихліть ґрунт — і цикламен «відійде». Квітнути може 5−6 місяців. Хоча бувають випадки, коли через два місяці після придбання у магазині цикламен пропадає. Причина — у передозуванні вітамінів. Наприклад, я їх не додаю — цикламен зацвіте й без них. І це така краса! Різномаїття кольорів вражає. У мене вдома квітнуть білі, рожеві та малинові цикламени. Якщо все ж додаєте вітаміни для стимулювання цвітіння, робіть це в міру.
— Які умови для цикламена найкращі?
— Ця квітка не любить спеку, прямих променів сонця та надмірного поливу. Поливати її можна раз на тиждень. Якщо їдете кудись на період до десяти днів, налийте воду у тарілочку, що під горщиком, й рослина візьме вологи стільки, скільки їй потрібно.
«Живцями не розмножується. Саме зараз варто висівати»
— Якого розміру горщик для цикламена оптимальний?
— 1,3 — 1,5 літра. Завеликий цій квітці не потрібний.
— Як виростити цикламен у домашніх умовах?
— Ці квіти живцями не розмножуються. Саме зараз цикламен варто висівати. Розкладайте насіння у лунки у ґрунті (у ящику), з інтервалом 2 сантиметри. Покрийте землею — шаром в сантиметр, потім — харчовою плівкою, помістіть у затінок. Перший полив з пульверизатора здійснюється через тиждень. Далі зволожуємо двічі на тиждень.
Через місяць — півтора проклюнуться паростки. Плівку треба зняти. Ще через місяць пересадити цикламен у невеличкі горщики, а вже гарно розвинуту рослину — у горщик об’ємом до півтора літра, де вона буде у вас квітнути. Зацвісти цикламен може у лютому-березні. Краса квітів завжди надихає!
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