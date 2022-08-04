Цикламен — квітка із легенди. Розповідають, що коли цар Соломон обирав форму корони, жодна йому не подобалася. Однієї ночі йому наснилася незвичайна квітка. Саме такої форми корону він бажав мати. Про те, як вирощувати цикламен у домашніх умовах, «ФАКТАМ» розповіла буковинська квітникарка Тетяна Кравченко, яка раніше поділилася секретами вирощування червоної рути.

«Ця квітка не любить спеку, прямих променів сонця та надмірного поливу»

— Цикламен — квітка дуже невибаглива, — говорить Тетяна Кравченко. — Якщо вона зів’яла, полийте її — через кілька хвилин прокинеться від сну. Якщо перелили води, підрихліть ґрунт — і цикламен «відійде». Квітнути може 5−6 місяців. Хоча бувають випадки, коли через два місяці після придбання у магазині цикламен пропадає. Причина — у передозуванні вітамінів. Наприклад, я їх не додаю — цикламен зацвіте й без них. І це така краса! Різномаїття кольорів вражає. У мене вдома квітнуть білі, рожеві та малинові цикламени. Якщо все ж додаєте вітаміни для стимулювання цвітіння, робіть це в міру.

— Які умови для цикламена найкращі?

— Ця квітка не любить спеку, прямих променів сонця та надмірного поливу. Поливати її можна раз на тиждень. Якщо їдете кудись на період до десяти днів, налийте воду у тарілочку, що під горщиком, й рослина візьме вологи стільки, скільки їй потрібно.

«Живцями не розмножується. Саме зараз варто висівати»

— Якого розміру горщик для цикламена оптимальний?

— 1,3 — 1,5 літра. Завеликий цій квітці не потрібний.

— Як виростити цикламен у домашніх умовах?

— Ці квіти живцями не розмножуються. Саме зараз цикламен варто висівати. Розкладайте насіння у лунки у ґрунті (у ящику), з інтервалом 2 сантиметри. Покрийте землею — шаром в сантиметр, потім — харчовою плівкою, помістіть у затінок. Перший полив з пульверизатора здійснюється через тиждень. Далі зволожуємо двічі на тиждень.

Через місяць — півтора проклюнуться паростки. Плівку треба зняти. Ще через місяць пересадити цикламен у невеличкі горщики, а вже гарно розвинуту рослину — у горщик об’ємом до півтора літра, де вона буде у вас квітнути. Зацвісти цикламен може у лютому-березні. Краса квітів завжди надихає!

Раніше квітникарка Тетяна Кравченко розповідала, як виростити айстри та пеларгонії.

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