Повернення футболу до Одеси та «мирова» на «Олімпійському»: відеоогляди матчів УПЛ

У неділю, 4 вересня, матчами в Одесі та Києві продовжилася програма 3-го туру української прем'єр-ліги.

Чемпіонат України. 3-й тур

4 вересня (неділя)

«Чорноморець» (Одеса) — «Інгулець» (Петрове) — 1:1 (Джеймс, 66 — Запорожець, 33). Юнацькі склади — 0:0.

Попередній домашній матч «Чорноморець» проводив у Києві, а зараз отримав дозвіл на повернення до рідної Одеси. Ось тільки розжитися першою в сезоні перемогою «морякам» не вдалося. У першому таймі «Інгулець» відкрив рахунок, але в середині другої 45-хвилинки канадський новачок «моряків» Джеймс відновив паритет, перервавши безгольову серію своєї команди, яка тривала 330 хвилин.

«Кривбас» (Кривий Ріг) — «Львів» — 0:0. Юнацькі склади — 1:0.

Криворіжці провели солідну трансферну кампанію в літнє міжсезоння, зокрема запросивши Юрія Вернидуба, який «наробив галасу» із молдавським «Шерифом» у минулому сезоні Ліги чемпіонів, але здобути першу перемогу в сезоні, як і забити хоча б один гол, поки що не спромоглися.

3 вересня (субота)

«Зоря» (Луганськ) — «Динамо» (Київ) — 3:2 (Русин, 7, Мишньов, 35, Бражко, 69 — Ванат, 49, Буяльський, 83). На 69-й хвилині вилучено Вантуха («Зоря»). Юнацькі склади — 1:6.

«Динамо»: Бущан, Кендзьора (Гармаш, 46), Забарний, Сирота, Дубінчак, Шепелєв (Сидорчук, 46), Андрієвський (Шапаренко, 46), Буяльський, Кабаєв (Бєсєдін, 80), Караваєв, Ванат.

«Дніпро-1» — «Верес» (Рівне) — 2:0 (Амаш, 45+2, Адамюк, 47). Юнацькі склади — 1:1.

«Металіст 1925» (Харків) — «Ворскла» (Полтава) — 3:2 (Борячук, 54, 90+2, Дмитренко, 80 — Марлісон, 44, з пенальті, Степанюк, 83). Юнацькі склади — 1:2.

2 вересня (п'ятниця)

«Рух» (Львів) — «Шахтар» (Донецьк) — 0:1 (Конопля, 78). На 35-й хвилині вилучено Мудрика («Шахтар»). Юнацькі склади — 2:2.

«Шахтар»: Трубін, Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайличенко (Траоре, 59), Степаненко, Бондаренко (Джурасек, 72), Мудрик, Судаков (Швед, 90+3), Петряк (Тейлор, 59), Сікан (Зубков, 46).

Становище команд:

1. «Зоря» — 9 очок (3 матчі);

2. «Шахтар» — 7 (3);

3. «Дніпро-1» — 6 (2);

4. «Колос» — 6 (2);

5. «Олександрія» — 6 (2);

6. «Верес» — 6 (3);

7. «Металіст 1925» — 5 (3);

8. «Металіст» — 4 (2);

9. «Інгулець» — 2 (3);

10. «Чорноморець» — 2 (3);

11. «Львів» — 1 (2);

12. «Кривбас» — 1 (3);

13. «Минай» — 0 (1);

14. «Ворскла» — 0 (3);

15. «Динамо» — 0 (2);

16. «Рух» — 0 (3).

Бомбардири: 3 голи — Денис Безбородько («Зоря» / «Колос»); по 2 — Андрій Цуріков («Олександрія»), Дмитро Мишньов («Зоря»), Андрій Борячук («Металіст 1925»).

У 3-му турі УПЛ у понеділок, 5 вересня, також зіграють «Минай» — «Колос» та «Олександрія» — «Металіст».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів «Лейпциг» — «Шахтар».

Фото ФК «Кривбас»

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