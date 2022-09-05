Сенсація від «Металіста» на «Олімпійському» та два пенальті у Минаї: відеоогляди матчів УПЛ
У понеділок, 5 вересня, поєдинками у Минаї та Києві, де «Динамо» раніше сенсаційно програло «Зорі», фінішувала програма 3-го туру чемпіонату України з футболу.
Чемпіонат України. 3-й тур
5 вересня (понеділок)
«Минай» — «Колос» (Ковалівка) — 1:1 (Кулієв, 4 — Оріховський, 32, з пенальті). На 36-й хвилині Вишневський («Минай») не реалізував пенальті. Юнацькі склади — 0:3.
У першому в сезоні домашньому поєдинку підопічні Володимира Шарана мали чудовий шанс здобути три очки, але на відміну від гостей не реалізували в першому таймі пенальті та задовольнились нічиєю, а заразом продовжили свою сумну серію без перемог в елітному дивізіоні до 19 поєдинків.
До речі, здобуте на Закарпатті очко дозволило «Колосу», котрий не програв «Минаю» жодного з п'яти матчів чемпіонату України, піднятися в турнірній таблиці УПЛ на третє місце.
«Олександрія» — «Металіст» (Харків) — 1:3 (Калитвинцев, 11 — Панасенко, 21, Прядун, 64, Мізюк, 72). На 35-й хвилині вилучено Пороха («Металіст»). Юнацькі склади — 2:0.
Підопічні Юрія Гури та Олега Ратія підійшли до очного поєдинку на столичному «Олімпійському» у статусі команд, які ще не програвали в нинішньому чемпіонаті. Перший тайм зустрічі виявився багатим на події. У перші 45 хвилин гри команди не лише обмінялися голами (на м'яч-красень Калитвинцева гості відповіли влучним ударом новачка команди Панасенка), а й опинилися у нерівних складах. На 35-й хвилині «Металіст» підвів Порох, який заробив пряму червону картку.
Втім, харків'яни, борючись удесятьох, примудрилися забити «Олександрії» два м'ячі і здобули в столиці сенсаційну перемогу, яка дозволила «Металісту» розміститися в турнірній таблиці услід за лідером «Зорею».
4 вересня (неділя)
«Чорноморець» (Одеса) — «Інгулець» (Петрове) — 1:1 (Джеймс, 66 — Запорожець, 33). Юнацькі склади — 0:0.
«Кривбас» (Кривий Ріг) — «Львів» — 0:0. Юнацькі склади — 1:0.
3 вересня (субота)
«Зоря» (Луганськ) — «Динамо» (Київ) — 3:2 (Русин, 7, Мишньов, 35, Бражко, 69 — Ванат, 49, Буяльський, 83). На 69-й хвилині вилучено Вантуха («Зоря»). Юнацькі склади — 1:6.
«Дніпро-1» — «Верес» (Рівне) — 2:0 (Амаш, 45+2, Адамюк, 47). Юнацькі склади — 1:1.
«Металіст 1925» (Харків) — «Ворскла» (Полтава) — 3:2 (Борячук, 54, 90+2, Дмитренко, 80 — Марлісон, 44, з пенальті, Степанюк, 83). Юнацькі склади — 1:2.
2 вересня (п'ятниця)
«Рух» (Львів) — «Шахтар» (Донецьк) — 0:1 (Конопля, 78). На 35-й хвилині вилучено Мудрика («Шахтар»). Юнацькі склади — 2:2.
Становище команд:
1. «Зоря» — 9 очок (3 матчі);
2. «Металіст» — 7 (3);
3. «Колос» — 7 (3);
4. «Шахтар» — 7 (3);
5. «Дніпро-1» — 6 (2);
6. «Олександрія» — 6 (2);
7. «Верес» — 6 (3);
8. «Металіст 1925» — 5 (3);
9. «Інгулець» — 2 (3);
10. «Чорноморець» — 2 (3);
11. «Львів» — 1 (2);
12. «Кривбас» — 1 (3);
13. «Минай» — 1 (2);
14. «Ворскла» — 0 (3);
15. «Динамо» — 0 (2);
16. «Рух» — 0 (3).
Бомбардири: 3 голи — Денис Безбородько («Зоря» / «Колос»); 2 — Андрій Цуріков («Олександрія»), Дмитро Мишньов («Зоря»), Андрій Борячук («Металіст 1925»).
У 4-му турі УПЛ зіграють: 9 вересня — «Рух» — «Зоря»; 10 вересня — «Кривбас» — «Верес», «Шахтар» — «Чорноморець»; 11 вересня — «Дніпро-1» — «Металіст 1925», «Колос» — «Металіст», «Динамо» — «Львів»; 12 вересня — «Ворскла» — «Олександрія», «Інгулець» — «Минай».
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися в прямому ефірі матч Ліги чемпіонів «Лейпциг» — «Шахтар».
Фото ФК «Минай»30
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram