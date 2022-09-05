Сенсація від «Металіста» на «Олімпійському» та два пенальті у Минаї: відеоогляди матчів УПЛ

У понеділок, 5 вересня, поєдинками у Минаї та Києві, де «Динамо» раніше сенсаційно програло «Зорі», фінішувала програма 3-го туру чемпіонату України з футболу.

Чемпіонат України. 3-й тур

5 вересня (понеділок)

«Минай» — «Колос» (Ковалівка) — 1:1 (Кулієв, 4 — Оріховський, 32, з пенальті). На 36-й хвилині Вишневський («Минай») не реалізував пенальті. Юнацькі склади — 0:3.

У першому в сезоні домашньому поєдинку підопічні Володимира Шарана мали чудовий шанс здобути три очки, але на відміну від гостей не реалізували в першому таймі пенальті та задовольнились нічиєю, а заразом продовжили свою сумну серію без перемог в елітному дивізіоні до 19 поєдинків.

До речі, здобуте на Закарпатті очко дозволило «Колосу», котрий не програв «Минаю» жодного з п'яти матчів чемпіонату України, піднятися в турнірній таблиці УПЛ на третє місце.

«Олександрія» — «Металіст» (Харків) — 1:3 (Калитвинцев, 11 — Панасенко, 21, Прядун, 64, Мізюк, 72). На 35-й хвилині вилучено Пороха («Металіст»). Юнацькі склади — 2:0.

Підопічні Юрія Гури та Олега Ратія підійшли до очного поєдинку на столичному «Олімпійському» у статусі команд, які ще не програвали в нинішньому чемпіонаті. Перший тайм зустрічі виявився багатим на події. У перші 45 хвилин гри команди не лише обмінялися голами (на м'яч-красень Калитвинцева гості відповіли влучним ударом новачка команди Панасенка), а й опинилися у нерівних складах. На 35-й хвилині «Металіст» підвів Порох, який заробив пряму червону картку.

Втім, харків'яни, борючись удесятьох, примудрилися забити «Олександрії» два м'ячі і здобули в столиці сенсаційну перемогу, яка дозволила «Металісту» розміститися в турнірній таблиці услід за лідером «Зорею».

4 вересня (неділя)

«Чорноморець» (Одеса) — «Інгулець» (Петрове) — 1:1 (Джеймс, 66 — Запорожець, 33). Юнацькі склади — 0:0.

«Кривбас» (Кривий Ріг) — «Львів» — 0:0. Юнацькі склади — 1:0.

3 вересня (субота)

«Зоря» (Луганськ) — «Динамо» (Київ) — 3:2 (Русин, 7, Мишньов, 35, Бражко, 69 — Ванат, 49, Буяльський, 83). На 69-й хвилині вилучено Вантуха («Зоря»). Юнацькі склади — 1:6.

«Дніпро-1» — «Верес» (Рівне) — 2:0 (Амаш, 45+2, Адамюк, 47). Юнацькі склади — 1:1.

«Металіст 1925» (Харків) — «Ворскла» (Полтава) — 3:2 (Борячук, 54, 90+2, Дмитренко, 80 — Марлісон, 44, з пенальті, Степанюк, 83). Юнацькі склади — 1:2.

2 вересня (п'ятниця)

«Рух» (Львів) — «Шахтар» (Донецьк) — 0:1 (Конопля, 78). На 35-й хвилині вилучено Мудрика («Шахтар»). Юнацькі склади — 2:2.

Становище команд:

1. «Зоря» — 9 очок (3 матчі);

2. «Металіст» — 7 (3);

3. «Колос» — 7 (3);

4. «Шахтар» — 7 (3);

5. «Дніпро-1» — 6 (2);

6. «Олександрія» — 6 (2);

7. «Верес» — 6 (3);

8. «Металіст 1925» — 5 (3);

9. «Інгулець» — 2 (3);

10. «Чорноморець» — 2 (3);

11. «Львів» — 1 (2);

12. «Кривбас» — 1 (3);

13. «Минай» — 1 (2);

14. «Ворскла» — 0 (3);

15. «Динамо» — 0 (2);

16. «Рух» — 0 (3).

Бомбардири: 3 голи — Денис Безбородько («Зоря» / «Колос»); 2 — Андрій Цуріков («Олександрія»), Дмитро Мишньов («Зоря»), Андрій Борячук («Металіст 1925»).

У 4-му турі УПЛ зіграють: 9 вересня — «Рух» — «Зоря»; 10 вересня — «Кривбас» — «Верес», «Шахтар» — «Чорноморець»; 11 вересня — «Дніпро-1» — «Металіст 1925», «Колос» — «Металіст», «Динамо» — «Львів»; 12 вересня — «Ворскла» — «Олександрія», «Інгулець» — «Минай».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися в прямому ефірі матч Ліги чемпіонів «Лейпциг» — «Шахтар».

Фото ФК «Минай»

30

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram