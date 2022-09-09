«Слава путіну»: «Динамо» у Стамбулі зазнало нападок і втратило лідера до кінця року (відео)



Київське «Динамо», яке напередодні вперше в історії програло турецькому «Фенербахче» (1:2), схоже, надовго запам'ятає свій другий останнім часом візит до Стамбула (у липні підопічні Мірчі Луческу на берегах Босфора не пустили команду Жорже Жезуша до Ліги чемпіонів).

У ході матчу на арені «Шюкрю Сарачоглу» «біло-сині» не лише втратили через тяжку травму лідера команди Миколу Шапаренка, який через розрив хрестоподібної зв'язки коліна вибув з ладу до кінця року (на футболіста збірної України очікує операція). Динамівці знову зазнали образ з боку фанатів-провокаторів «Фенербахче», деякі з яких пройшли на трибуни з прапором росії та в масках із зображенням путіна.

«Запасні футболісти «Динамо» йдуть розминатися — в них летять пляшки, ображають їхніх матерів та кричать «славу путіну», — написав у Instagram очевидець подій, співробітник пресслужби ФК «Динамо» Андрій Шахов-молодший. — Шапаренка на ношах забирають з поля, вони сміються з цього, криють матом його слідом і тикають непристойні жести. Якісь ідіоти одягають маски путіна та йдуть у них на стадіон. Скажіть мені, що взагалі відбувається. Цілі трибуни кричать образи у бік українців, «Динамо» (Київ) та його вболівальників — також нуль уваги. Нарешті хтось зверне увагу на поведінку фанатів цієї команди?

Найпростіше вивісити на початку матчу банер «ми за мир», щоб після чергових образ підняти вгору ручки та сказати — «А що ми? Ми нічого, ось, антивоєнний банер начепили».

Я дуже сподіваюся, що рано чи пізно ФІФА та УЄФА звернуть увагу на поведінку цих фанатів, а на матчах цієї команди надалі буде більше правоохоронних органів. Посилання ФІФА та УЄФА — respect. Цим на цьому стадіоні не пахне. Побачимо, якими будуть наслідки".

Більше того, одразу після фінального свистка головний тренер «Фенербахче» Жорже Жезуш вирушив на поле, демонструючи емоційні жести голкіперу «Динамо» Георгію Бущану, який, на думку португальського фахівця, навмисне затягував гру.

«Я хотів йому сказати, що тепер він може лежати на землі і тягнути час скільки завгодно, — пояснив свою поведінку Жорже Жезуш. — Футбол — гра, в якій ваша оборона має бути сильною. Вам не потрібно вдаватися до такого затягування часу, щоб зупинити суперника. Київське „Динамо“ робило це і сьогодні, і у нашому матчі Ліги чемпіонів. Такі ходи не використовують у поєдинках високого рівня. Він дуже добрий воротар. Ні йому, ні Києву, такі вчинки не личать. Ви повинні поважати вболівальників, які дивляться гру».

Нагадаємо, що після липневої зустрічі «Фенербахче» та «Динамо» наставник киян Мірча Луческу влаштував демарш через пропутинських фанатів турецького клубу, проігнорувавши післяматчеву пресконференцію. Цього разу 77-річний румунський фахівець на зустріч із представниками ЗМІ прийшов, але не стримував емоцій, звинуватив суперника у грубій грі та демонстративно пішов.

«Сьогодні на полі була корида, а не футбол, — встиг сказати Мірча Луческу, чиї підопічні вперше в історії програли п'ять (!) поєдинків поспіль. — Цю пресконференцію краще не проводити. Два мої гравці отримали травми під час матчу. Один із них перебуває у лікарні. Наш воротар зазнав травми, він не симулював. Мені довелося перевести одного із наших гравців захисного плану в напад. Тому «Динамо» грало за дуже важких умов.

Ми вітаємо «Фенербахче» з перемогою у цьому матчі. Але на європейському рівні вони не мають так грати. Було багато фолів. Їхні гравці іноді симулювали. То був дуже агресивний матч. Зрозумійте мене".

Відеоогляд матчу «Фенербахче» — «Динамо» — 2:1

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» сенсаційно програло «Зорі» у поєдинку чемпіонату України.

Фото fanatik.com.tr

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