Де і коли дивитися онлайн Україна — Польща: розклад трансляцій матчу плей-оф Євробаскету-2022

У неділю, 11 вересня, чоловіча збірна України з баскетболу, яка перемогла в групі Великобританію (90:61), Естонію (74:73) та Італію (84:73), а також програла Греції (79:99) і Хорватії (85:90), проведе у Берліні матч 1/8 фіналу чемпіонату Європи, який проходить в Італії, Німеччині, Грузії та Чехії.

Підопічні Айнарса Багатскіса, котрі випередили за рахунок ліпших показників у особистих зустрічах Хорватію та Італію, посіли у групі друге місце та оскаржать путівку до чвертьфіналу у поєдинку з командою Польщі. Суперник «жовто-синіх» на груповій стадії після перемог над Нідерландами (75:69), Чехії (99:84) та Ізраїлю (85:76), а також після поразок від Фінляндії (59:89) та Сербії (69:96) фінішував у шістці D на третій позиції.

Зовсім недавно, у серпні 2022-го, Україна (32-а у світовому рейтингу) та Польща (13-а) провели матч на турнірі в Туреччині, і тоді наша команда розгромила географічних сусідів — 88:60 (найрезультативнішим у «жовто- синіх» в тій грі став Іссуф Санон — 15 очок).

У майбутній зустрічі букмекери також вбачають фаворитом збірну України. Наприклад, контора «Паріматч» ставки на перемогу Святослава Михайлюка та компанії в основний час приймає з коефіцієнтом 1,70, на нічию — 12,50, на виграш підопічних американця Майка Тейлора — 2,42.

У прямій трансляції зустріч Україна — Польща покаже о 13:00 телеканал Xsport .

Баскетбол. Чемпіонат Європи. 1/8 фіналу

11 вересня (неділя)

Україна — Польща 13:00 Xsport

В інших поєдинках 1/8 фіналу Євробаскету-2022 зіграють: Туреччина — Франція, Словенія — Бельгія, Німеччина — Чорногорія, Іспанія — Литва (10 вересня), Фінляндія — Хорватія, Сербія — Італія та Греція — Чехія (11 вересня).

Додамо, що переможець матчу Україна — Польща зіграє у чвертьфіналі з сильнішим у протистоянні словенців та бельгійців.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чоловіча збірна України з волейболу дісталася чвертьфіналу чемпіонату світу.

Фото Федерації баскетболу України

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