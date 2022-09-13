Нова колекція Lladró від Хайме Айона: цікаво та незвичайно

У рамках Паризького тижня дизайну легендарна іспанська порцелянова мануфактура Lladro презентувала нову колекцію, створену у тандемі з Хайме Айоном. Фігурка персонажа, який обіймає себе, символізує важливість турботи про себе, що, звичайно, передбачає і турботу про інших. Новий витвір сповнений позитивних емоцій та яскравих фарб. Персонаж виконаний у трьох кольорах: у білому кольорі з барвистим дизайном, а також у м'яких монохромних пастельних тонах жовтого та рожевого кольорів.

Всесвітньо відомий дизайнер успішно співпрацює з компанією Lladro вже багато років.

До речі, у 2008 році Хайме Айон, поціновувачами творчості якого є багато знаменитостей, побував у Києві. Дизайнер вміє дивувати. Серед його найвідоміших робіт — крісло… з капюшоном та умивальник, з якого «виростає» лампа.

Поєднання традицій Lladro та новаторства Хайме Айона — те, що обов'язково варто побачити.

До речі, витвори мистецтва, створені мануфактурою Lladro у тандемі з Хайме Айоном, представлені в експозиції Shvets Museum.

Нагадаємо, головний редактор «ФАКТІВ» Олександр Швець у циклі «Прогулянки Shvets Museum з Олександром Швецем» розповів про те, що перший в Україні музей фарфорових фігур мав відкритися навесні цього року. Також Олександр Юхимович розповідав, чому зайнявся колекціонуванням, чому більше любить іспанську порцеляну Lladro, показав роботи відомих мануфактур, зокрема українських, і переконав, що деякі з них ні в чому не поступаються світовим брендам.

Фото зі сторінки мануфактури Lladro у фейсбуці

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