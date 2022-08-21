Пиріг-жульєн з грибами та сиром: смачно та мінімум калорій

Дієтолог з Білої Церкви Катрина Черкаська каже, що навіть під час активної стадії схуднення можна ласувати смачними стравами і не боятись погладшати. А якщо треба нашвидкуруч щось приготувати, то пиріг-жульєн — ідеальний варіант.

Інгредієнти:

Куряче філе — 100 г

гриби — 100 г

помідори — 50 г

лаваш — 60 г

яйце куряче — 1 шт.

кефір — 70 г

сир твердий — 30 г

спеції та зелень — до свого смаку

Приготування:

З курячого філе робимо фарш. Нарізаємо мілко гриби, помідори та додаємо овочі до фаршу.

Також до фаршу додаємо мілко подрібнений лаваш, яйце, кефір, спеції та зелень.

Все перемішуємо, додаємо спеції та мілко нарізану зелень. Викладаємо пиріг у форму та ставимо запікатися на 20 хв при 180 градусах. Потім пиріг посипаємо натертим сиром і випікаємо ще 5 хв.

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