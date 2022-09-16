Це неприйнятно!: навколо фільму «Буча» спалахує скандал

У Києві було показано тизер-трейлер художнього фільму «Буча», який має розповісти про трагічні події, що сталися на початку війни в окупованих Бучі, Ірпені, Гостомелі та Ворзелі. Подія викликала неоднозначну реакцію, зокрема серед кінематографістів.



В основу сценарію увійшла історія порятунку 203 місцевих жителів громадянином Казахстану, який отримав політичний притулок в Україні. Продюсер «Бучі» — Олександр Щур. Режисер — Станіслав Тіунов, який свого часу працював з музичними гуртами «Kazaky» та «The Hardkiss». Зйомки фільму заплановані на грудень, а його прем'єру збираються приурочити до роковин трагедії.



Одразу після презентації «Бучі» з різкою заявою про невчасність подібного мистецького втілення трагедії першою виступила «Українська кіноакадемія».



«Тема подій війни росії проти України потребує максимально делікатного підходу, — йдеться у ньому. — Зображення трагічних подій в ігрових фільмах, поки триває війна, тягне за собою ризик кон'юнктурного використання трагедії, що ми вважаємо неприйнятним. А проводити зараз у місцях безпосередніх трагічних подій зйомки ігрових фільмів із застосуванням важкої військової техніки, піротехніки, з використанням форми російських військових і подій, що містять насильство, — це нагадування про події, тим, що пережили насильство і може відбутися ретравматизація жертв цих подій».



На думку кіноакадеміків, ця тема має отримати широке публічне обговорення. Режисер і продюсер картини поки що не коментують ситуацію.

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