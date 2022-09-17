Нова колекція фарфорових масок екзотичних тварин від Lladro: стильно та незвично
Майстри легендарної мануфактури іспанської порцеляни Lladro не втомлюються вигадувати нові колекції. Одна з останніх — маски екзотичних тварин із глянсової порцеляни з золотистими деталями. Лев, антилопа, мандрил…
На думку експертів, такі маски з фарфору ручної роботи є ідеальним декором для будь-якого сучасного дизайнерського простору. Кожна доповнена гачком для підвішування на стіну та підставкою, що дозволяє легко поміщати її на будь-яку плоску поверхню — наприклад, на полицю або стільницю.
Особливість робіт майстрів мануфактури Lladro у тому, що їхня скульптурна якість бездоганна.
Серед поціновувачів творців цієї порцеляни чимало світових знаменностей.
До речі, нагадаємо, що витвори мистецтва, створені знаменитою мануфактурою Lladro, представлені в експозиції Shvets Museum.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли про дивовижну колекцію Lladró, створену всесвітньо відомим дизайнером Хайме Айоном.
Фото зі сторінки компанії Lladro у Facebook111
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