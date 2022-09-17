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Культура та мистецтво

Нова колекція фарфорових масок екзотичних тварин від Lladro: стильно та незвично

22:50 17 вересня 2022
Lladro

Майстри легендарної мануфактури іспанської порцеляни Lladro не втомлюються вигадувати нові колекції. Одна з останніх — маски екзотичних тварин із глянсової порцеляни з золотистими деталями. Лев, антилопа, мандрил…

На думку експертів, такі маски з фарфору ручної роботи є ідеальним декором для будь-якого сучасного дизайнерського простору. Кожна доповнена гачком для підвішування на стіну та підставкою, що дозволяє легко поміщати її на будь-яку плоску поверхню — наприклад, на полицю або стільницю.

Особливість робіт майстрів мануфактури Lladro у тому, що їхня скульптурна якість бездоганна.

Серед поціновувачів творців цієї порцеляни чимало світових знаменностей.

До речі, нагадаємо, що витвори мистецтва, створені знаменитою мануфактурою Lladro, представлені в експозиції Shvets Museum.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про дивовижну колекцію Lladró, створену всесвітньо відомим дизайнером Хайме Айоном.

Фото зі сторінки компанії Lladro у Facebook

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