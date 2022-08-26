Дуже смачно з рибними стравами: рецепт кабачкової ікри від Володимира Ярославського

Відомий ресторатор Володимир Ярославський, який раніше поділився рецептом оладок з кукурудзи, розповів, як приготувати домашню ікру з кабачків або цукіні.

«Можна використовувати як закуску, як основу для салатів і дуже смачно гарячим гарніром до рибних страв! Якщо ви любите гостру ікру, додайте разом з овочами при обсмажування гострого перцю (але без насіння), аякщо бажаєте закрити на зиму — треба пастеризувати на водяній бані у банках (накритих металевою кришкою пару годин). А ще таку ікру можна заморозити», — пише рестортор на своїй сторінці в Instagram та ділиться рецептом.

Інгредієнти: 800 г цукіні (якщо кабачок — 850 г);

250 г моркви;

150 г цибулі;

10 г часнику;

50 мл олії рослинної для смажіння;

200 г томатів у власному соці (пілаті);

Сіль, перець чорний і запашний;

50 г вершкового масла.

За його словами, вихід готової ікри складає 800 г. Він вказує вагу вже очищених інгредієнтів. Якщо шкірка у кабачків щільна і її не можливо проткнути нігтем, то вона зрізається, а якщо молода, то цього робити не потрібно. Це ж стосується й до насінням і внутрішньою частиною — якщо вже велике насіння і внутрішність не щільна, а м'якувата і суха — треба це зчистити та викинути.

Продукти можна нарізати довільно. Сам кулінар робить тоненькими скибочками моркву і кабачок, цибулю нарізає соломкою, часник — пластинками

Страву готують у пательні з високими бортами чи дуже великому сотейнику.

Приготування: На пательню налити рослинну олію та обсмажити моркву до початку румяности. Додати цибулю та смажити разом до красивого кольору.

Далі додати у пательню кабачок і часник, трохи обсмажити помішуючи та додати томати.

Тушкувати на повільному вогні, періодично помішуючи. Готувати, доки майже вся рідина не випарується.

Додати сіль і перці, свіжозмелені в ступці.

В готові овочі без рідини додати вершкове масло, перемішати та дати охолонути (вершкове можна замінити на рослинне, якщо ікра консервуватиметься).

Занурювальним блендером подрібнити у однородну ссуміш. За необхідності додати сіль.

Мабуть, у кожного госпорадя чи господині є свої секрети у приготуванні ікри. Цю страву, зокрема, роблять з додаванням кореню селери, додають смаку соєвим соусом чи готують з болгарськими перцями.

Фото Володимира Ярославського

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