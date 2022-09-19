23 вересня 2022

Великобританія, а з нею і весь світ, сумує з приводу відходу з життя легендарної у багатьох сенсах королеви Єлизавети II. Історики та біографи у зв'язку з цим згадують найяскравіші факти з її довгого та красивого життя. І в цих спогадах нерідко зупиняються на захопленнях королеви, серед яких найулюбленішими були водіння автомобіля, розведення собачок корги та верхова їзда.

Любов принцеси (тоді ще) Єлизавети до коней почалася з раннього дитинства. З юних років вона чудово сиділа у сідлі. І це тривало протягом усього її життя, аж до 96 років, коли фотографи востаннє зуміли сфотографувати королеву під час прогулянки на коні околицями Віндзорського замку. Раніше, коли Єлизавета була молодша, вона навіть брала участь в урочистих церемоніях — верхи на коні! У червні 1982 року королева брала участь із президентом США Рональдом Рейганом у годинній спільній кінній прогулянці королівським маєтком.

Відомим фактом є і те, що Єлизавета II уважно стежила за розведенням коней елітних порід і участю кращих з них у престижних перегонах. Та вона й сама частенько відвідувала великі змагання та чемпіонати з верхової їзди. Наприклад, знамениті забіги в Аскоті завжди проходили під королівським патронажем. Коні, які належали королеві, виграли понад 600 забігів!

Любов королеви до коней згодом передалася її доньці Анні. А донька Анни Зара Філліпс навіть закінчила університет за фахом «Фізіотерапія коней», ставши, як бабуся та мама, прекрасною вершницею.

Єлизавета II до останніх днів свого життя залишалася мудрим правителем і красивою жінкою, висловлювання якої ще довго цитуватимуть нащадки. «Світ не є найприємнішим із місць, — сказала вона одного разу. — Зрештою батьки покинуть вас і ніхто не захищатиме вас просто тому, що ви — це ви. Потрібно вчитися самим обстоювати свої принципи…»

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.