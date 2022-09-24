Трохи божевільний: Усик розповів, як знепритомнів під час екстремального тренування

Непереможний український боксер-суперважковаговик Олександр Усик, який захистив чемпіонські пояси за версіями WBA Super, IBF, WBO та IBO у реванші з Ентоні Джошуа, розповів, на які жертви доводиться йти та як себе катувати задля досягнення поставлених цілей як у спорті, так і по життю .

«Ви плаваєте, і раптом відчуваєте такий біль у коліні, і думаєте, що не можете йти, ви просто не можете продовжувати, — поділився боксер «рецептом» успіху в інтерв'ю власному Youtube каналу USYK17. — М'язи настільки напружені, що біль просто нестерпний. Біль віддає в плече, коліно чи навіть у кінчики вусів. І ви думаєте: «Добре, я закінчую, краще зупинитися та спробувати наступного разу». Це означає, що не можна зупинятися — коли ви починаєте так думати, це сигнал продовжувати.

Не можна здаватися. Це переламний момент, якого ви неодмінно досягнете під час бою. Кожен спортсмен знає, що це таке. Ніхто нічого не зможе зробити наступного разу, тому просто не зупиняйтесь.

Ви знаєте, я — трохи божевільний, тож мої тренери уважно стежать за мною. Якось, затамувавши подих під водою, я на мить знепритомнів, і мене одразу витягнули з басейну".

Нагадаємо, що після другої перемоги над Джошуа українець мав боксувати з Тайсоном Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі. Але британець вирішив битися зі своїм співвітчизником Джошуа, а Усик можливо зустрінеться в ринзі з американцем Деонтеєм Уайлдером.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що після двох боїв із Джошуа статок Усика збільшився мінімум у 13 разів.

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