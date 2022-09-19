26 вересня 2022

У невеличкому скандинавському селищі жив дуже жадібний чоловік. Одного осіннього ранку він замурував у старій печері чималий горщик з монетами. Щодня приходив він оберігати свій скарб, аби його ніхто не вкрав.

Але через деякий час розбійники звернули увагу на дивну поведінку цього чоловіка і простежили, куди він так часто ходить. А потім і взагалі поцупили той дорогоцінний горщик.

Сильно засмутився чоловік. Цілими днями сидів він біля входу у печеру зі сльозами на очах.

Якось повз нього проходив мудрий старець. Дізнавшись, що сталося, він дав бідоласі камінь і сказав:

- От тобі камінь, сховай його у цій же печері і заспокойся. Для тебе це буде те ж саме, що й скарб. Адже багато років ти своїми грошима все одно не користувався. А, отже, для тебе немає жодної різниці між грошима і цим каменем.

Як казав цар Соломон, тому, хто щедро дає, часто ще й додається, а той, хто ховає над міру, з часом лише бідніє…

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, мої друзі, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.