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«Порцелянові» історії
26 вересня 2022
ОДНА НА ГОСПОДАРСТВІ
ОДНА НА ГОСПОДАРСТВІ

Країна: Данія
Мануфактура: Royal Copenhagen
Час випуску: 1950-і роки
Висота: 22×12 cm
Лімітована серія

Із експозиції «Shvets Museum»

У невеличкому скандинавському селищі жив дуже жадібний чоловік. Одного осіннього ранку він замурував у старій печері чималий горщик з монетами. Щодня приходив він оберігати свій скарб, аби його ніхто не вкрав.

Але через деякий час розбійники звернули увагу на дивну поведінку цього чоловіка і простежили, куди він так часто ходить. А потім і взагалі поцупили той дорогоцінний горщик.

Сильно засмутився чоловік. Цілими днями сидів він біля входу у печеру зі сльозами на очах.

Якось повз нього проходив мудрий старець. Дізнавшись, що сталося, він дав бідоласі камінь і сказав:

- От тобі камінь, сховай його у цій же печері і заспокойся. Для тебе це буде те ж саме, що й скарб. Адже багато років ти своїми грошима все одно не користувався. А, отже, для тебе немає жодної різниці між грошима і цим каменем.

Як казав цар Соломон, тому, хто щедро дає, часто ще й додається, а той, хто ховає над міру, з часом лише бідніє…

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, мої друзі, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.

Олександр ШВЕЦЬ
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