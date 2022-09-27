Гарбуз в малиновій заправці з сирним соусом фондата: порадуйте рідних вишуканою вечерею

Учасник «МастерШефу» Олександр Горчаков, який раніше поділився рецептами подільської бадзьоні та знаменитого закарпатського баноша, каже, що відкрив для себе одне досить несподіване, але дуже цікаве поєднання — гарбуз з малиною. А якщо це все доповнити теплим соусом фондата із козячого чи іншого сиру, це буде божественно.

Інгредієнти:⠀

Гарбуз — 200−300 г

Малина свіжа або морожена — 50 г

Оцет бальзамічний — 30 г

Сир козячий або інший — 80 г

Жирні вершки — 80 г

Вершкове масло — 15 г

Цукор — 10 г

Яєчний жовток — 1 шт.

Дрібка солі та меленого імбиру

Приготування:

Спочатку поріжте брусочками гарбуз та запечіть до стану альденте — так, щоб трохи зберегти хрусткість. Охолодіть до кімнатної температури.

Готуємо заправку з малини: 50 г малини (у мене заморожена) кладемо в сотейник і прогріваємо, щоб розтанула. Додаємо 30 г бальзамічного оцту, дрібку солі та меленого імбиру, 10−15 г цукру. Все це прогріваємо, щоб розчинився цукор.

У мисці змішуємо малинову заправку з печеним гарбузом.

Поки гарбуз маринується, готуємо соус фондата:

80 г козячого сиру, або чедер, гауда чи якийсь інший

80 г жирних вершків

15 г вершкового масла

1 яєчний жовток

Ставимо водяну баню. У каструлю наливаємо трохи води, зверху ставимо металеву миску так, щоб та не торкалась до води, це дуже важливо! Доводимо воду до кипіння і розтоплюємо, у мисці, масло. Як тільки воно розтануло, кладемо туди дрібно натертий сир та вершки. Швидко розмішуємо вінчиком, поки не розчиниться сир.

Знімаємо миску з водяної бані, додаємо в нашу масу жовток і ретельно перемішуємо. Одразу повертаємо на водяну баню та прогріваємо, постійно помішуючи вінчиком. Соус спочатку буде рідким, але нагріваючись почне загущуватись. Треба досягти консистенції сметани. Головне не перегріти, інакше соус звернеться. В кінці можна посолити на свій смак.

На тарілку наливаємо соус, викладаємо гарбуз, додаємо трохи мікрогріну чи іншої зелені. Також, можна присипати подрібненими горіхами. Страву можна використовувати як гарнір до качки, риби чи стейку. Або як самостійну страву.

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