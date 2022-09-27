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Рецепт з глибини століть: готуємо крижавку по-галицьки

14:06 27 вересня 2022
Крижавка

Корисну капусту можна замаринувати за «швидким» рецептом й вже за пару годин подавати до столу, а можна трохи «заморочитися» та зробити крижавку (або пелюстки) — квашену капусту з буряком, часником та селерою.

Рецептом давньої галицької кухні ділиться ресурс «Шуба». Така капуста готується два тижні, але її можна їсти й раніше — вона буде малосольною. Зазвичай її квасили, закладаючи у діжки. Але можна скористатися й звичайним слоїком.

Інгредієнти:

  • Капуста білоголова — 1 шт.;
  • Буряк — 200 г;
  • Селера — 100 г;
  • Зубчики часнику — 50 шт.;
  • Кумин — 15 г;
  • Сіль — 2 ст. л.;
  • Вода — 1 л;
  • Мед — 2 ст. л.

Приготування:

  • Буряк та селеру почистити, нарізати соломкою. Зубчики часнику розрізати навпіл.
  • Капустину розрізати на вісім частин, щоб качан тримав листки.
  • Скласти шарами в банку капусту, буряки, селеру, пересипаючи кмином і часником.
  • У киплячій воді розчинити сіль і мед.
  • Залити гарячим розчином капусту так, щоб вона була повністю покрита.
  • Накрити банку марлею і поставити за кімнатної температури на 7−10−14 днів. Під кінець першого тижня на поверхні з’являться бульбашки.
  • Коли крижавка набуде рівномірно рожевого кольору — закрити кришкою й поставити в холодильник.

Про те, як приготувати бандуряники — деруни у капусному листі за лемківським рецептом, читайте на нашому сайті.

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