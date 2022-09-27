Рецепт з глибини століть: готуємо крижавку по-галицьки

Корисну капусту можна замаринувати за «швидким» рецептом й вже за пару годин подавати до столу, а можна трохи «заморочитися» та зробити крижавку (або пелюстки) — квашену капусту з буряком, часником та селерою.

Рецептом давньої галицької кухні ділиться ресурс «Шуба». Така капуста готується два тижні, але її можна їсти й раніше — вона буде малосольною. Зазвичай її квасили, закладаючи у діжки. Але можна скористатися й звичайним слоїком.

Інгредієнти: Капуста білоголова — 1 шт.;

Буряк — 200 г;

Селера — 100 г;

Зубчики часнику — 50 шт.;

Кумин — 15 г;

Сіль — 2 ст. л.;

Вода — 1 л;

Мед — 2 ст. л. Приготування: Буряк та селеру почистити, нарізати соломкою. Зубчики часнику розрізати навпіл.

Капустину розрізати на вісім частин, щоб качан тримав листки.

Скласти шарами в банку капусту, буряки, селеру, пересипаючи кмином і часником.

У киплячій воді розчинити сіль і мед.

Залити гарячим розчином капусту так, щоб вона була повністю покрита.

Накрити банку марлею і поставити за кімнатної температури на 7−10−14 днів. Під кінець першого тижня на поверхні з’являться бульбашки.

Коли крижавка набуде рівномірно рожевого кольору — закрити кришкою й поставити в холодильник.

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Фото — скріншот

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