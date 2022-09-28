Секрет у паніруванні: рецепт «бомбічно смачної курочки», яка краща за будь-яку «покупну курятину» (відео)

Фуд-блогерка Наталя Калніна, яка випустила книгу оригінальних рецептів під назвою «Вкуснотища», запропонувала рецепт смачної курочки, яка сподобається всім.



«Бомбічна курочка! На смак така курочка не поступається, а навіть за оцінкою моїх рідних, перевершує покупну курку з KFC. Секрет у паніруванні», — пише Калніна.



Продукти:

Курячі крила — 1,5 кг

Сіль — 1,5 ч.л.

Приправа для стегенець — 1ч.л.

Перець чилі — до смаку

Цибуля — 1шт



Для панірування:

Борошно — 10ст.л.

Крохмаль картопляний — 1ст.л.

Паприка солодка — 1ч.л.



Процес приготування блоґерка показала на відео.

Рецепт сподобався багатьом передплатникам Калніної. Коментатори залишили вдячні відгуки та пишуть, що всі страви за рецептами Наталі виходять смачними. А приготувати їх після переглядів відео завжди нескладно.

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