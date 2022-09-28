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Книга рецептів

Секрет у паніруванні: рецепт «бомбічно смачної курочки», яка краща за будь-яку «покупну курятину» (відео)

16:59 28 вересня 2022
курка

Фуд-блогерка Наталя Калніна, яка випустила книгу оригінальних рецептів під назвою «Вкуснотища», запропонувала рецепт смачної курочки, яка сподобається всім.

«Бомбічна курочка! На смак така курочка не поступається, а навіть за оцінкою моїх рідних, перевершує покупну курку з KFC. Секрет у паніруванні», — пише Калніна.


Продукти:
Курячі крила — 1,5 кг
Сіль — 1,5 ч.л.
Приправа для стегенець — 1ч.л.
Перець чилі — до смаку
Цибуля — 1шт

Для панірування:
Борошно — 10ст.л.
Крохмаль картопляний — 1ст.л.
Паприка солодка — 1ч.л.

Процес приготування блоґерка показала на відео.


Рецепт сподобався багатьом передплатникам Калніної. Коментатори залишили вдячні відгуки та пишуть, що всі страви за рецептами Наталі виходять смачними. А приготувати їх після переглядів відео завжди нескладно.

Раніше ресторатор Сава Лібкін поділився смачним рецептом гратена по-одеськи.

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