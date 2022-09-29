Володимир Кличко оформив опікунство над донькою від актриси Хейден Панеттьєр

Брат київського мера зробив рішучий крок щодо своєї доньки. Американська зірка тепер не має права опіки над спільною з колишнім Володимиром Кличком донькою. Днями вона розповіла, наскільки це її обтяжує, повідомляє видання t-online.

Майже десять років легендарний боксер Володимир Кличко та Хейден Панеттьєр мали стосунки і навіть були заручені. У 2014 році у них народилася донька Кайя, але через чотири роки кохання між колишнім професійним боксером та актрисою остаточно розпалося. Свою роль зіграли і проблеми 33-річної артистки з наркотичною залежністю. У липні Хейден Панеттьєр вперше розповіла про свої роки опіоїдної та алкогольної залежності. Під час вагітності вона не пила, але після пологів боролася з післяпологовою депресією, і все знову пішло під укіс. У зв'язку з розривом стосунків з Володимиром Кличком, американка прийняла рішення відправити доньку Кайю до батька в Європу.

«Я хотіла бути для неї хорошою матір'ю — а іноді це означає відпустити її», — сказала Хейден Панеттьєр влітку в інтерв'ю журналу People.

Тепер вона розповіла про те, як важко їй було відмовитися від опіки та розлуку.

«Підписати ці папери було найстрашніше — найболючіше, що мені доводилося робити в житті», — сказала актриса і додала, що на той момент не усвідомлювала наслідків.

«Я хотіла працювати над собою, хотіла вилікуватися і думала, що якщо мені стане краще, то все зміниться, і вона зможе приїхати до мене, і я зможу проводити з нею свій час, але цього не сталося», — каже вона, також покладаючи відповідальність на свого колишнього. Оскільки, за її словами, ніяких переговорів не було, Кличко поставив її тоді перед доконаним фактом.

«Те, як це відбувалося, було шокуючим», — згадує вона.

Тим часом, Хейден Панеттьєр подолала свою залежність, а також відновила регулярний контакт з донькою Кайєю.

«У неї прекрасне життя. Вона чудова дитина. Вона розумна, вона весела і чомусь все ще любить мене», — сказала вона.

Нагадаємо, колишня наречена легендарного українського боксера Володимира Кличка у телеінтерв'ю Red Table Talk зізналася, що переживає за психіку 7-річної дочки.

367

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram