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«Зупа помідорова»: готуємо популярний у Польщі суп, який вам точно сподобається

22:15 29 вересня 2022
Суп

Томатний суп з рисом чи з макаронами? Будь-який варіант може бути смачним та зігріти в холодні дні. Як приготувати томатний суп на бульйоні дешево і смачно, йдеться у місцевому виданні Кrakow.naszemiasto.

Інгредієнти:

1 літр домашнього бульйону або овочевого відвару,
1 ст.л. томатної пасти або 500 мл томатної пасти,
100−150 г макаронних виробів або білого рису,
3 ст.л. петрушки,
3 ст.л. кропу,
сіль та чорний мелений перець,
За бажанням: 100 мл 18% або 12% сметани.

Приготування:

Закип'ятити бульйон або овочевий бульйон і додати столову ложку томатної пасти або пассату. Отриману основу слід ретельно перемішати. Якщо ви додаєте сметану, налийте в цей момент столову ложку рідини та повільно розчиніть в ній сметану. Потім охолоджену сметану вилийте в каструлю з томатним супом. Томатний суп ще раз прокип'ятити. У гарячому вигляді посолити і поперчити свіжомеленим перцем. Тим часом зварений рис або макарони розложить по тарілкам і додайте подрібнену зелень петрушки та кропу. Насамкінець томатний суп слід розлити в підготовлені тарілки.

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