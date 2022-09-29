«Зупа помідорова»: готуємо популярний у Польщі суп, який вам точно сподобається

Томатний суп з рисом чи з макаронами? Будь-який варіант може бути смачним та зігріти в холодні дні. Як приготувати томатний суп на бульйоні дешево і смачно, йдеться у місцевому виданні Кrakow.naszemiasto.

Інгредієнти: 1 літр домашнього бульйону або овочевого відвару,

1 ст.л. томатної пасти або 500 мл томатної пасти,

100−150 г макаронних виробів або білого рису,

3 ст.л. петрушки,

3 ст.л. кропу,

сіль та чорний мелений перець,

За бажанням: 100 мл 18% або 12% сметани.

Приготування:

Закип'ятити бульйон або овочевий бульйон і додати столову ложку томатної пасти або пассату. Отриману основу слід ретельно перемішати. Якщо ви додаєте сметану, налийте в цей момент столову ложку рідини та повільно розчиніть в ній сметану. Потім охолоджену сметану вилийте в каструлю з томатним супом. Томатний суп ще раз прокип'ятити. У гарячому вигляді посолити і поперчити свіжомеленим перцем. Тим часом зварений рис або макарони розложить по тарілкам і додайте подрібнену зелень петрушки та кропу. Насамкінець томатний суп слід розлити в підготовлені тарілки.

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