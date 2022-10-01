Мариновані сливи: простий рецепт смаколика

Мариновані сливи — це дуже смачно. І тільки на перший погляд здається, що приготувати їх надскладно.

Простим рецептом маринованих слив з «ФАКТАМИ» поділилася продюсер та кулінарка-аматорка Анжела Норбоєва.

--Щоб мариновані сливи вдалися, варто дотримуватися рецепта, -- каже Анжела Норбоєва.

Мариновані сливи

5 кг слив, 1,5 цукру, 300 мл винного оцту, по пачці лаврового листа і гвоздики.

Заварити сироп з оцту і цукру (оцет закип'ятити і порціями вкидати цукор, щоб він максимально розчинився, хоча до кінця це і не відбудеться).

Сливи помити, трохи просушити й скласти в просторий посуд — наприклад, велику емальовану каструлю с кришкою. До слив додати лавровий лист і гвоздику та залити киплячим сиропом.

Потім, протягом 5 днів два рази на день, зранку і ввечері, зливати маринад в окрему каструлю, доводити до кипіння і заливати сливи. На 5-ий день злити маринад, закип'ятити, сливи розкласти в стерилізовані баночки, залити киплячим маринадом і законсервувати.

До речі, нагадаємо, що пані Анжела вже ділилася своїми кулінарними успіхами з нашими читачами. Це був рецепт сливового пирога.

Фото з альбому Анжели Норбоєвої

25

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram