Садівникам до уваги: 10 правил посадки яблуні восени

Досвідчені садівники стверджують, що саджанці плодових дерев, у тому числі яблуні, краще висаджувати восени.

Автори «уДачного місця» розповіли про правила, яких потрібно дотримуватися при посадці, нагадавши, що ширина ями для саджанця не повинна перевищувати 100 см, а глибина повинна дорівнювати приблизно 50 см.

1. Зніміть шар дерну і відкладіть його убік.

2. Зніміть родючий шар грунту, насипавши його окремою купкою.

3. Зніміть ще деяку кількість грунту, який не знадобиться.

4. Помістіть дерн у яму травою вниз.

5. Засипте лунку родючим шаром та добривами (несвіжий коров'ячий гній, компост, деревна зола).

6. Все добре перекопайте і залиште на місяць, якщо грунт для посадки не відрізняється гарною якістю. Якщо у вибраному місці у вас вже росли плодові дерева, відразу ж приступайте до посадки.

7. Помістіть саджанець у посадкову яму.

8. Присипте землею, залишаючи відкритим місце щеплення. Воно має височіти над грунтовим шаром приблизно на 5−9 см.

9. Підв'яжіть деревце до кілочків вологим клаптиком, забезпечивши безпеку ще слабкій рослині.

10. Полийте яблуню за допомогою лійки.

При висадженні кількох дерев потрібно дотримуватися інтервалу між саджанцями у 3−4 метри.

Також восени рослини обробляють препаратами, що підготують культури до зими. А дорослі дерева обрізають — цей теж потрібно робити обережно, дотримуючись певних вимог.

Фото Pixabay

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