Садівникам до уваги: 10 правил посадки яблуні восени
Досвідчені садівники стверджують, що саджанці плодових дерев, у тому числі яблуні, краще висаджувати восени.
Автори «уДачного місця» розповіли про правила, яких потрібно дотримуватися при посадці, нагадавши, що ширина ями для саджанця не повинна перевищувати 100 см, а глибина повинна дорівнювати приблизно 50 см.
1. Зніміть шар дерну і відкладіть його убік.
2. Зніміть родючий шар грунту, насипавши його окремою купкою.
3. Зніміть ще деяку кількість грунту, який не знадобиться.
4. Помістіть дерн у яму травою вниз.
5. Засипте лунку родючим шаром та добривами (несвіжий коров'ячий гній, компост, деревна зола).
6. Все добре перекопайте і залиште на місяць, якщо грунт для посадки не відрізняється гарною якістю. Якщо у вибраному місці у вас вже росли плодові дерева, відразу ж приступайте до посадки.
7. Помістіть саджанець у посадкову яму.
8. Присипте землею, залишаючи відкритим місце щеплення. Воно має височіти над грунтовим шаром приблизно на 5−9 см.
9. Підв'яжіть деревце до кілочків вологим клаптиком, забезпечивши безпеку ще слабкій рослині.
10. Полийте яблуню за допомогою лійки.
При висадженні кількох дерев потрібно дотримуватися інтервалу між саджанцями у 3−4 метри.
Також восени рослини обробляють препаратами, що підготують культури до зими. А дорослі дерева обрізають — цей теж потрібно робити обережно, дотримуючись певних вимог.
Фото Pixabay11
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram