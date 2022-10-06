Овочевий салат з родзинкою: рецепт від відомої красуні-блогерки (відео)

Фудблогерка Alina FooDee часто радує своїх передплатників новими рецептами, особливу увагу дівчина приділяє «корисним» стравам.

В одному з недавніх відео вона розповіла, як приготувати всім знайомий салат з овочів. Але цей салат Аліна готує ще з тунцем та сиром Фета.



Щоб салат красиво виглядав на блюді, потрібно спочатку покласти руколу, потім порізати два невеликі огірки, половину синьої цибулини, трохи помідорів та оливки.

Зверху на овочі — тунець, консервований у розсолі, 100 г сиру Фета, порізаного кубиками.

Заправка для такого салату — 1 столова ложка лимонного соку, 2 столові ложки оливкової олії, трохи солі та чорного меленого перцю.

Такий гарний й легкий салат прикрасить будь-яке свято, вважає Аліна.

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