Додайте штучний пісок при посадці часнику, і забудете про всі захворювання цієї культури (відео)

Часник — одна з найпопулярніших городніх культур серед українських дачників і селян, адже без часнику не обходится жодна з національних страв.

Відомо, що саджають часник на зиму як мінімум за місяць-півтора до початку стабільних морозів. Так він встигає розвинути кореневу систему завдовжки 10−12 см.

Як захистити часник під час посадки від хвороб, розповіли автори популярного YouTube-каналу. Вони радять використовувати перліт (його ще називають штучним піском). Він робить грунт пухким і рослина краще отримує поживні речовини, а також стабільний доступ до повітря.

Використовувати його радять не лише при посадці часнику, але й інших цибулевих культур.

Речовина має здатність акумулювати вологу, поступово віддаючи її потім у грунт, що дуже сприяє розвитку коренневої системи зокрема й часнику. Також корисні властивості перліту можна посилити шляхом приготування з ним розчину інших препаратів. Як це зробити, дивіться у продовженні відео.

Нагадаємо, раніше господині поділилися секретами успішного зберігання часнику протягом сезону.

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