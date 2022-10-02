«Динамо» з шикарним голом Циганкова перемогло в гостях «Минай»: відеоогляд матчу чемпіонату України

У неділю, 2 жовтня, поєдинками у Минаї, Ковалівці та Києві фінішує програма 5-го туру чемпіонату України з футболу, лідерство у якому захопив «Шахтар».

Чемпіонат України. 5-й тур

2 жовтня (неділя)

«Минай» — «Динамо» (Київ) — 0:1 (Циганков, 51). Юніорські склади — 0:2.

«Динамо»: Бойко, Дубінчак (Вівчаренко, 67), Забарний, Попов, Тимчик, Сидорчук, Шепелєв (Лонвейк, 82), Буяльський, Кабаєв (Перріс, 76), Циганков, Гармаш (Бесєдін, 67).

Кожен із останніх матчів «Динамо», яке, мабуть, форсував підготовку до відбірних поєдинків Ліги чемпіонів, уболівальники команди чекають з побоюванням. Команда Мірчі Луческу потрапила до «ями», вперше за часів незалежності програвши п'ять (!) матчів УПЛ та єврокубків поспіль. Так, після цього був виграш у «Львова» (1:0), але він не переконав шанувальників команди. Тим паче, що за кілька днів уболівальники стали свідками болючої поразки від кіпрського АЕКа (0:1).

У гості до підопічних свого колишнього футболіста Володимира Шарана, які у перенесеному матчі програли на 91-й хвилині «Львову», «біло-сині» приїхали, посідаючи в турнірній таблиці лише 13-те місце та тримаючи в голові майбутній поєдинок Ліги Європи на полі французького «Ренна» (6 жовтня).

Команді Мірчі Луческу довгий час не вдавалося підібрати ключі до воріт досвідченого голкіпера Бандури (більше того, на початку зустрічі кілька класних шансів мав і «Минай»), але на початку другого тайму після прострілу з флангу шикарний дебютний у сезоні гол ударом з льоту забив Циганков — 0:1.

У час, що залишився до фінального свистка, динамівці, у складі яких дебютували Перріс з Ямайки і голландець Лонвейк, контролювали хід зустрічі і довели справу до перемоги — до речі, п'ятої поспіль над «Минаєм» в УПЛ із загальним рахунком 12:0. Хоча на останніх секундах лише реакція Бойка на лінії воріт урятувала киян від голу.

1 жовтня (субота)

«Металіст» (Харків) — «Шахтар» (Донецьк) — 1:6 (Чідомері, 88 — Сікан, 18, 30, 38, Зубков, 35, Траоре, 72, Джурасек, 90+1). На 81-й хвилині Мудрик («Шахтар») не реалізував пенальті. Юніорські склади — 0:5.

«Львів» — «Дніпро-1» — 0:3 (Довбик, 39, Гуцуляк, 45+1, 79). На 73-й хвилині вилучений Грисьо («Львів»). Юніорські склади — 0:2.

«Інгулець» (Петрове) — «Ворскла» (Полтава) — 0:1 (Олійник, 34). На 72-й хвилині вилучений Пердута («Ворскла»). Юніорські склади — 3:0.

30 жовтня (п'ятниця)

«Верес» (Рівне) — «Рух» (Львів) — 2:2 (Дахновський, 9, Кльоц, 31 — Таллес, 26, Дідик, 53). Юніорські склади — 0:1.

«Металіст 1925» (Харків) — «Колос» (Ковалівка) — 2:0 (Мартинюк, 9, з пенальті, Р. Русин, 30). На 23-й хвилині вилучений Капінус («Металіст 1925»). Юніорські склади — 0:2.

Становище команд:

1. «Шахтар» — 13 очок (5 матчів);

2. «Дніпро-1» — 12 (4);

3. «Колос» — 10 (5);

4. «Верес» — 10 (5);

5. «Зоря» — 9 (4);

6. «Металіст 1925» — 8 (5);

7. «Металіст» — 7 (5);

8. «Олександрія» — 7 (4);

9. «Динамо» — 6 (4);

10. «Львів» — 4 (5);

11. «Рух» — 4 (5);

12. «Ворскла» — 4 (5);

13. «Минай» — 4 (5);

14. «Чорноморець» — 2 (4);

15. «Інгулець» — 2 (5);

16. «Кривбас» — 1 (4).

Бомбардири: 4 голи — Де Паула Таллес («Рух»); 3 — Денис Безбородько («Зоря» / «Колос»), Данило Сікан («Шахтар»); 2 — Андрій Цуріков («Олександрія»), Дмитро Мишньов, Назарій Русин (обидва — «Зоря»), Андрій Борячук («Металіст 1925»), Максим Прядун («Металіст»), Володимир Адамюк, Артем Довбик (обидва — «Дніпро"-1), Віталій Буяльський («Динамо»), Дмитро Кльоц, Віталій Дахновський (обидва — «Верес»), Денис Олійник («Ворскла»).

Зазначимо, що у рамках 5-го туру 2 жовтня ще відбудуться матчі: «Чорноморець» — «Олександрія» та «Зоря» — «Кривбас».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» підписало контракт з футболістом із Нідерландів Джастіном Лонвейком.

Фото ФК «Динамо»

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