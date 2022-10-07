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Салат з карамелізованим гарбузом: найкраще для вечері або легкого перекусу

16:10 7 жовтня 2022
Салат з гарбузом

Осінь — смачна пора. Отож, варто приготувати чимало смаколиків для рідних та близьких. Рецептом одного з них поділився кулінар та блогер Тарас Кліпін.

 — За вікном жовтень, а він асоціюється з гарбузом, — говорить Тарас Кліпін. — Отож, приготуємо салат з карамелізованим гарбузом та сиром. В цьому салаті круто поєднуються смаки солодкого гарбуза, солоного сиру та хрумкої зелені. Що може бути краще для вечері або легкого перекусу!

—  Як вибрати гарбуз?

— Він має бути середнього розміру, з сухою плодоніжкою, з цупкою шкіркою, яку неможливо пошкодити нігтем.

Та головне, щоб, гарбуз тобі «підморгнув», коли ти його обираєш. А ще топовий той, котрий тобі передала бабуся зі свого городу.

Салат з карамелізованим гарбузом і сиром

Інгредієнти:

  • Гарбуз — 100 г
  • Перець чилі — 5 г
  • Апельсин — 150 г
  • Вершкове масло — 10 г
  • Цукор — 10 г
  • Сіль — 3 г
  • Томати чері — 50 г
  • Цибуля — 20 г
  • Мікс салату — 70 г
  • Бринза або фета — 50 г
  • Оливкова олія — 20 мл
  • Гірчиця — 10 г

Очищаємо гарбуз та нарізаємо на шматочки (не тонкі). Додаємо трошки перцю чилі та апельсинової цедри, нарізаної соломкою.

Нагріваємо пательню та додаємо вершкове масло, цукор, цедру, а також чилі та гарбуз.

Коли гарбуз трошки позолотів, але все ще залишається твердим, витискаємо на пательню сік з апельсина.

Створюємо заправку на основі оливкової олії, гірчиці, апельсинового соку.

З пательні беремо ложку карамелі та додаємо до заправки, при цьому продовжуємо тримати гарбуз на вогні й додаємо до нього сіль.

Перемішуємо заправку.

Не забуваємо помішувати гарбуз, щоб він не пригорів.

Нарізаємо томати та цибулю, а також вимикаємо вогонь під пательнею.

В заправку кладемо томати та листя салату і перемішуємо руками.

Викладаємо томати в заправці на тарілку, листя салату і зверху присипаємо цибулею.

Викладаємо готовий гарбуз і сир. Додаємо сік апельсину.

Смачного!

Раніше продюсерка та кулінарка-аматорка Анжела Норбоєва поділилася простим рецептом приготування маринованих слив.

Фото з альбому Тараса Кліпіна

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