Салат з карамелізованим гарбузом: найкраще для вечері або легкого перекусу
Осінь — смачна пора. Отож, варто приготувати чимало смаколиків для рідних та близьких. Рецептом одного з них поділився кулінар та блогер Тарас Кліпін.
— За вікном жовтень, а він асоціюється з гарбузом, — говорить Тарас Кліпін. — Отож, приготуємо салат з карамелізованим гарбузом та сиром. В цьому салаті круто поєднуються смаки солодкого гарбуза, солоного сиру та хрумкої зелені. Що може бути краще для вечері або легкого перекусу!
— Як вибрати гарбуз?
— Він має бути середнього розміру, з сухою плодоніжкою, з цупкою шкіркою, яку неможливо пошкодити нігтем.
Та головне, щоб, гарбуз тобі «підморгнув», коли ти його обираєш. А ще топовий той, котрий тобі передала бабуся зі свого городу.
Салат з карамелізованим гарбузом і сиром
Інгредієнти:
- Гарбуз — 100 г
- Перець чилі — 5 г
- Апельсин — 150 г
- Вершкове масло — 10 г
- Цукор — 10 г
- Сіль — 3 г
- Томати чері — 50 г
- Цибуля — 20 г
- Мікс салату — 70 г
- Бринза або фета — 50 г
- Оливкова олія — 20 мл
- Гірчиця — 10 г
Очищаємо гарбуз та нарізаємо на шматочки (не тонкі). Додаємо трошки перцю чилі та апельсинової цедри, нарізаної соломкою.
Нагріваємо пательню та додаємо вершкове масло, цукор, цедру, а також чилі та гарбуз.
Коли гарбуз трошки позолотів, але все ще залишається твердим, витискаємо на пательню сік з апельсина.
Створюємо заправку на основі оливкової олії, гірчиці, апельсинового соку.
З пательні беремо ложку карамелі та додаємо до заправки, при цьому продовжуємо тримати гарбуз на вогні й додаємо до нього сіль.
Перемішуємо заправку.
Не забуваємо помішувати гарбуз, щоб він не пригорів.
Нарізаємо томати та цибулю, а також вимикаємо вогонь під пательнею.
В заправку кладемо томати та листя салату і перемішуємо руками.
Викладаємо томати в заправці на тарілку, листя салату і зверху присипаємо цибулею.
Викладаємо готовий гарбуз і сир. Додаємо сік апельсину.
Смачного!
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Фото з альбому Тараса Кліпіна69
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