Салат з карамелізованим гарбузом: найкраще для вечері або легкого перекусу

Осінь — смачна пора. Отож, варто приготувати чимало смаколиків для рідних та близьких. Рецептом одного з них поділився кулінар та блогер Тарас Кліпін.



— За вікном жовтень, а він асоціюється з гарбузом, — говорить Тарас Кліпін. — Отож, приготуємо салат з карамелізованим гарбузом та сиром. В цьому салаті круто поєднуються смаки солодкого гарбуза, солоного сиру та хрумкої зелені. Що може бути краще для вечері або легкого перекусу!

— Як вибрати гарбуз?

— Він має бути середнього розміру, з сухою плодоніжкою, з цупкою шкіркою, яку неможливо пошкодити нігтем.

Та головне, щоб, гарбуз тобі «підморгнув», коли ти його обираєш. А ще топовий той, котрий тобі передала бабуся зі свого городу.

Салат з карамелізованим гарбузом і сиром Інгредієнти: Гарбуз — 100 г

Перець чилі — 5 г

Апельсин — 150 г

Вершкове масло — 10 г

Цукор — 10 г

Сіль — 3 г

Томати чері — 50 г

Цибуля — 20 г

Мікс салату — 70 г

Бринза або фета — 50 г

Оливкова олія — 20 мл

Гірчиця — 10 г Очищаємо гарбуз та нарізаємо на шматочки (не тонкі). Додаємо трошки перцю чилі та апельсинової цедри, нарізаної соломкою. Нагріваємо пательню та додаємо вершкове масло, цукор, цедру, а також чилі та гарбуз. Коли гарбуз трошки позолотів, але все ще залишається твердим, витискаємо на пательню сік з апельсина. Створюємо заправку на основі оливкової олії, гірчиці, апельсинового соку. З пательні беремо ложку карамелі та додаємо до заправки, при цьому продовжуємо тримати гарбуз на вогні й додаємо до нього сіль. Перемішуємо заправку. Не забуваємо помішувати гарбуз, щоб він не пригорів. Нарізаємо томати та цибулю, а також вимикаємо вогонь під пательнею. В заправку кладемо томати та листя салату і перемішуємо руками. Викладаємо томати в заправці на тарілку, листя салату і зверху присипаємо цибулею. Викладаємо готовий гарбуз і сир. Додаємо сік апельсину. Смачного!

Раніше продюсерка та кулінарка-аматорка Анжела Норбоєва поділилася простим рецептом приготування маринованих слив.

Фото з альбому Тараса Кліпіна

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