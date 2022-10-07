Онука Пугачової Микиту Преснякова прямо з репетиції у театрі мобілізували, — ЗМІ

У росії внука Алли Пугачової, яка назвала хейтерів-путіністів рабами, забрали до армії. Як повідомляють росЗМІ, Микита Пресняков був мобілізований 7 жовтня прямо з репетиції у Московському Губернському театрі. Пресслужба театру ситуацію не коментує.

Повідомляється також, що онук Примадонни 31-річний Микита Пресняков не служив в армії, не має військового досвіду, не навчався на військовій кафедрі (2009 року закінчив Нью-Йоркську кіноакадемію, де навчався режисурі).

Пізніше вияснилося, що новина про мобілізацію Микити Преснякова виявилася фейковою.

Найімовірніше, Пресняков-молодший потрапив під роздачу у день народження кремлівського диктатора через своїх родичів. Раніше в пику путіну Алла Пугачова висловилася про ймовірність своєї участі у виборах президента росії. За що відразу отримала порцію образ на будівлі телецентру «Останкіно» в Москві. А до цього її чоловік, пародист Максим Галкін у відповідь на присвоєння йому звання «іноземного агента», дорікнув колегам у торгівлі совістю.

Незабаром після цього Пугачова з дітьми виїхала з Росії до чоловіка, який останні півроку проживає за кордоном.

Раніше повідомлялося, що росію залишила старша дочка Примадонни Крістіна Орбакайте — мати мобілізованого Микити Преснякова.

Фото: https://www.instagram.com/npresnyakov/

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