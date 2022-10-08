«Ворскла» наприкінці гри вирвала перемогу у «Чорноморця»: відеоогляд матчу УПЛ

У суботу, 8 жовтня, матчем у закарпатському Минаї продовжилася ігрова програма 6-го туру чемпіонату України з футболу.

Чемпіонат України. 6-й тур

8 жовтня (субота)

«Ворскла» (Полтава) — «Чорноморець» (Одеса) — 2:1 (Чеснаков, 49, Сефері, 88 — Бобко, 53). На 90+4-й хвилині вилучений Кравченко («Чорноморець»). Юніорські склади — 5:0.

Полтавська «Ворскла» після невдалого старту, схоже, «намацала» свою гру. Слідом за перемогою над «Інгульцем» у попередньому турі підопічні Віктора Скрипника обіграли у Минаї на Закарпатті, де проводять домашні матчі, і «Чорноморець». Після «сухого» першого тайму команди обмінялися забитими м'ячами невдовзі після перерви, а розв'язка настала наприкінці зустрічі — полтавці забили вирішальний м'яч, продовживши безвиграшну серію «моряків» до шести ігор.

7 жовтня (п'ятниця)

«Верес» (Рівне) — «Металіст» (Харків) — 1:2 (Кльоц, 79, з пенальті — Прядун, 29, Каплієнко, 67). Юніорські склади — 1:1.

«Колос» (Ковалівка) — «Інгулець» (Петрове) — 0:0. Юніорські склади — 2:0.

Становище команд:

1. «Шахтар» — 13 очок (5 матчів);

2. «Дніпро-1» — 12 (4);

3. «Колос» — 11 (6);

4. «Металіст» — 10 (6);

5. «Зоря» — 10 (5);

6. «Верес» — 10 (6);

7. «Олександрія» — 10 (5);

8. «Металіст 1925» — 8 (5);

9. «Ворскла» — 7 (6);

10. «Динамо» — 6 (4);

11. «Львів» — 4 (5);

12. «Рух» — 4 (5);

13. «Минай» — 4 (5);

14. «Інгулець» — 3 (6);

15. «Кривбас» — 2 (5);

16. «Чорноморець» — 2 (6).

Бомбардири: 4 голи — Де Паула Таллес («Рух»); 3 — Денис Безбородько («Зоря» / «Колос»), Данило Сікан («Шахтар»), Максим Прядун («Металіст»), Дмитро Кльоц («Верес»); 2 — Андрій Цуріков («Олександрія»), Дмитро Мишньов, Назарій Русин, Ігор Кирюханцев (усі — «Зоря»), Андрій Борячук («Металіст 1925»), Володимир Адамюк, Артем Довбик (обидва — «Дніпро-1»), Віталій Буяльський («Динамо»), Віталій Дахновський («Верес»), Денис Олійник («Ворскла»).

Зазначимо, що в рамках 6-го туру також будуть зіграні наступні матчі: 9 жовтня — «Дніпро-1» — «Зоря», «Кривбас» — «Минай», «Динамо» — «Рух»; 10 жовтня — «Олександрія» — «Металіст 1925». Поєдинок «Львів» — «Шахтар» було перенесено на пізніший термін.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що рашистська ракета поцілила у двір дитинства капітана «Динамо» Сергія Сидорчука.

Фото ФК «Ворскла»

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