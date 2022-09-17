Мариновані груші до м’яса: цей рецепт у вас проситимуть усі подруги
Пікантні грушеві скибочки пасуватимуть узимку до м'яса чи як складник салатів. Зробіть хоча б баночку, щоб урізноманітнити меню закруток, радить кулінарка Лариса Павлюк, яка раніше поділилася рецептом консервування помідорів з виноградом.
Інгредієнти:
- 2 кг груш,
- 1 л води,
- 10 горошин чорного перцю,
- 8 горошин духмяного перцю,
- 4 пуп'янки гвоздики,
- 5 лаврових листків,
- 120 мілілітрів яблучного оцту 9%,
- 500 г цукру.
Приготування:
Груші помийте в холодній воді, поріжте на четвертинки, виберіть серцевину з насінням.
Воду налийте в каструлю і поставте на вогонь, додайте цукор, оцет і прокип’ятіть 4 хв.
Засипте у маринад шматочки груші й тримайте на вогні ще 7 хв.
У банки складіть спеції, груші, залийте гарячим маринадом і стерилізуйте банки 11 хв.
Закрутіть, переверніть догори дном і залишіть вистигати.
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