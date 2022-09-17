Мариновані груші до м’яса: цей рецепт у вас проситимуть усі подруги

Пікантні грушеві скибочки пасуватимуть узимку до м'яса чи як складник салатів. Зробіть хоча б баночку, щоб урізноманітнити меню закруток, радить кулінарка Лариса Павлюк, яка раніше поділилася рецептом консервування помідорів з виноградом.

Інгредієнти:

2 кг груш,

1 л води,

10 горошин чорного перцю,

8 горошин духмяного перцю,

4 пуп'янки гвоздики,

5 лаврових листків,

120 мілілітрів яблучного оцту 9%,

500 г цукру.

Приготування:

Груші помийте в холодній воді, поріжте на четвертинки, виберіть серцевину з насінням.

Воду налийте в каструлю і поставте на вогонь, додайте цукор, оцет і прокип’ятіть 4 хв.

Засипте у маринад шматочки груші й тримайте на вогні ще 7 хв.

У банки складіть спеції, груші, залийте гарячим маринадом і стерилізуйте банки 11 хв.

Закрутіть, переверніть догори дном і залишіть вистигати.

159

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram