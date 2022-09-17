40.49 / 41.40 40.01 / 41.06
Київ: +13
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Мариновані груші до м’яса: цей рецепт у вас проситимуть усі подруги

21:54 17 вересня 2022
Мариновані груші

Пікантні грушеві скибочки пасуватимуть узимку до м'яса чи як складник салатів. Зробіть хоча б баночку, щоб урізноманітнити меню закруток, радить кулінарка Лариса Павлюк, яка раніше поділилася рецептом консервування помідорів з виноградом.

Інгредієнти:

  • 2 кг груш,
  • 1 л води,
  • 10 горошин чорного перцю,
  • 8 горошин духмяного перцю,
  • 4 пуп'янки гвоздики,
  • 5 лаврових листків,
  • 120 мілілітрів яблучного оцту 9%,
  • 500 г цукру.

Приготування:

Груші помийте в холодній воді, поріжте на четвертинки, виберіть серцевину з насінням.

Воду налийте в каструлю і поставте на вогонь, додайте цукор, оцет і прокип’ятіть 4 хв.

Засипте у маринад шматочки груші й тримайте на вогні ще 7 хв.

У банки складіть спеції, груші, залийте гарячим маринадом і стерилізуйте банки 11 хв.

Закрутіть, переверніть догори дном і залишіть вистигати.

Читайте також: Мариновані жовті помідори: подавати їх можна у будні та на свята

159

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гроші

Двом категоріям пенсіонерів за кілька тижнів збільшать виплати: кому пощастить

жінка

Перехід на пенсію померлого чоловіка: хто має на це право, та в яких випадках зміна виду виплат має сенс

мурахи

«Використайте дріжджі — і назавжди забудете про мурашники на ділянці»: поради досвідченої городниці

крейсер Москва

Моряки марно чекали на допомогу: стали відомі нові подробиці загибелі екіпажу крейсера «Москва»

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту